Cuando una vivienda necesita ser liberada de objetos personales, muebles antiguos o recuerdos acumulados durante años, el proceso puede resultar abrumador tanto a nivel logístico como a nivel emocional. Con el objetivo de facilitar esa labor, Claudia Barca y Roxana Tirón han creado VaciArte, una empresa que realiza mercados efímeros, ya sea en las propias viviendas o en espacios alquilados, con los objetos de las casas que previamente han inventariado.

Además de vaciar estos pisos, trasteros o casas, la meta «es dar una segunda vida a los objetos, muebles, prendas o joyas que hay en su interior y que los propietarios no desean conservar», apunta Claudia.

El principio de todo Las dos jóvenes estudiaron Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Burgos. «Lo hicimos con un año de diferencia y nos conocimos en el Máster Universitario en Administración de Empresas que ofrecía la UBU», recuerda Claudia.



En esa etapa formativa fue cuando ambas se dieron cuenta de que querían emprender y «montar algo juntas», señala Claudia. «Estuvimos barajando diversas ideas de negocio», señala Roxana. Así llegaron a los mercados efímeros en casas. «Teníamos conocimiento de mobiliario y nos gustaba la idea de inventariar y de vender objetos para darles una segunda vida», añade la joven, al tiempo que señala que «es una actividad que podemos compaginar con nuestros trabajos principales».



Darse a conocer y arrancar Así y una vez tuvieron en mente lo que querían hacer, el siguiente paso fue viajar a Madrid para «observar y aprender cómo se desarrollaban este tipo de vaciados de casa y los mercados posteriores». Con los conocimientos y las herramientas, las dos jóvenes empezaron a darse a conocer. «Creamos en Instagram y Facebook la cuenta @vaci.arte así como un canal de WhatsApp para que quienes no tienen redes sociales estén al día de los mercados efímeros que celebramos».



Ambas arrancaron este proyecto con «mucha ilusión» y compaginándolo con sus trabajos principales, pero «con el objetivo de que la empresa siga dando pasos, se asiente y crezca», avanzan. Tras una ardua labor de búsqueda de clientes, llegaron las primeras viviendas.



Salvando escollos «Hemos mantenido contacto con inmobiliarias y con funerarias para encontrar a personas que quieran vaciar su hogar. Es una labor complicada porque a pesar de que este tipo de acciones son muy comunes desde hace años en Europa y en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, no lo son tanto en ciudades pequeñas como la nuestra y a los propietarios, en un primer momento, les echa para atrás que la gente venga a su casa a comprar», relata Roxana.



Además, las jóvenes también hacen hincapié en lo complicado que puede ser a nivel anímico vaciar la casa «de toda una vida». «Es una pena, pero hay que hacerlo si el objetivo es vender el inmueble», señala Roxana, al tiempo que explica que «este tipo de vaciados intensivos pueden ayudar a la venta. Es una buena sinergia».



Instante de la venta pop-up que las jóvenes realizaron con ropa y complementos de segunda mano.TOMAS ALONSO Primeras veces En mayo de este mismo año, las jóvenes se estrenaban con su primer mercado efímero en una vivienda de la calle Santander. «Fue una experiencia muy buena», recuerdan. En septiembre celebraron otro market en una vivienda de la calle San Juan de Ortega y hace unas pocas semanas organizaron un mercado efímero de ropa, calzado y joyas de segunda mano en la calle Almirante Bonifaz que fue un éxito de asistencia y venta.



Cuando crearon VaciArte, Roxana y Claudia supieron que su negocio no solo podía quedarse en el ámbito físico y decidieron apostar también por la venta online a través de catálogo. «Algunos de los objetos, prendas o enseres que inventariamos de las viviendas no los ponemos a la venta en el mercado efímero, sino que los subimos al catálogo online para su venta», explica Roxana.



Lo más buscado Preparar un mercado efímero conlleva mucho trabajo «concentrado en unos pocos días», apunta Claudia. Tras el inventariado de todos los objetos, se preparan para su venta de una forma vistosa y se anuncia el mercado. «Avisamos a familiares y amigos y publicamos en redes sociales y el grupo de WhatsApp las fechas del mercado para que pueda venir el mayor número de personas posible», señala Roxana.



En la breve experiencia de estas dos burgalesas, lo que «más se vende en este tipo de markets son pequeños objetos como ropa o complementos, menaje, libros, piezas de decoración o pequeños muebles». Por el contrario, «lo más complejo es dar salida a grandes muebles o piezas de decoración grandes y de precio más elevado».



Precisamente el exceso de ropa que se acumula en los hogares ha permitido a las jóvenes pensar en una futura línea de negocio: «celebrar mercados efímeros solo de ropa y complementos de forma más habitual» aunque «todo se irá viendo».

