El programa de ocio juvenil ‘Funny Weekend’ alcanza los 3.000 usuarios

Uno de los talleres para jóvenes del Funny Weekend, en una imagen de archivo.

Casi 3.000 adolescentes y jóvenes, de 12 a 18 años, han pasado entre octubre de 2024 y agosto de 2025, 11 meses, por la programación del 'Funny Weekend'. El programa de ocio del Ayuntamiento de Burgos, que oferta actividades durante los fines de semana y los periodos vacaciones o en días no lectivos, se va consolidando, después de un tibio inicio.

Los meses con más chavales apuntados han sido marzo y abril, con 463 y 435 participantes, respectivamente, seguido de diciembre de 2024, con 397. Los buenos resultados han llevado a la Concejalía de Juventud, con Carlos Niño al frente, a prorrogar el contrato por un año más, entre octubre de 2025 a septiembre de 2026.

Las pasadas navidades con una amplia programación se puede considerar el momento de despegue de este programa de ocio alternativo, que cuenta con un presupuesto para su desarrollo de 150.000 euros, con actividades casi siempre gratuitas o a precios simbólicos, el año pasado se ofertaron algunas por un euro con la idea de comprometer la asistencia de la persona apuntada.

La empresa Sedena es la encargada de ofertar las propuestas a través de su grupo de monitores y para conocer la programación es necesario estar atento a las redes sociales, algo que para el público al que va dirigido es fácil. Así, por ejemplo, a través de su perfil en Instagram se puede acceder a un enlace desde el cual los jóvenes se pueden apuntar con facilidad para los siguientes fines de semana.

Durante estos meses se han desarrollado talleres de disciplinas circenses, se ha ofertado patinaje sobre hielo, talleres de pulseras y de dibujo con luz negra, así como escape room, tatuajes con henna y danza urbana, entre otras muchas.

Para el mes de noviembre ya está abierto el calendario y después de este pasado fin de semana, más dedicado a Halloween, se ofertan actividades de bordado con aguja mágica, torneo de láser tag, pintura con luz negra y en el ámbito deportivo destaca un campeonato de fútbol.

La Estación de la Ciencia y la Tecnología (antigua estación de tren), el Centro Cívico de San Agustín y el polideportivo Javier Gómez son las sedes donde se desarrollan las actividades para este público que busca divertirse de manera sana y, así, dejar de lado la práctica del botellón.

Las actividades se llevan a cabo de viernes a domingo de forma habitual y en cualquier día de la semana en los periodos de vacaciones escolares (Navidad, Semana Santa, verano, carnavales y Halloween).

Del total de los asistentes, 2.850, el 53% son hombres y el 47% mujeres, según los datos facilitados por el área de Juventud.

Otra oferta de ocio y tiempo libre es la que se desarrolla en el Espacio Joven de Gamonal, en este caso los asistentes superan los 25.200 y los inscritos en actividades programadas, entre octubre de 2024 y agosto de 2025, fueron 1.310. El Espacio Joven, ubicado en el Mercado G-9, es un lugar de encuentro para chavales de entre 12 y 18 años. Además, allí tienen sede varias asociaciones y grupos no formales de jóvenes del barrio como Acnil, la Asociación juvenil jardín secreto o el Grupo Scouts Rododendro, entre otros colectivos.