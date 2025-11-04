Isabel Blanco: «Los profesionales son insustituibles, pero la tecnología mejora el día a día»

La vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, durante su intervención en el Club de Prensa de El Mundo de Castilla y León.SANTI OTERO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, subrayó en el Club de Prensa ‘Nuevas tecnologías para nuevos retos sociales’ organizado por EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN que, aunque la innovación tecnológica se ha convertido en un «aliado indispensable» en la transformación de la atención social, estas herramientas nunca podrán reemplazar la labor humana. «En este ámbito el personal es insustituible, necesitamos alma, contacto y cariño, pero las tecnologías buscan ayudar, mejorar el día a día y complementar su atención profesional», afirmó.

Blanco, que compartía foro con representantes de Telefónica y de la Fundación Intras, detalló los avances registrados por los servicios sociales de Castilla y León tras la pandemia, «punto de inflexión» del que deriva la renovación actual que sitúa a la Comunidad como referente.

De hecho, durante su intervención, la vicepresidenta de la Junta reivindicó el liderazgo regional en materia social y dependencia. Según la consejera del ramo, estos resultados son fruto de una gestión sostenida en el tiempo que «combina la experiencia profesional de los equipos con la modernización de las herramientas de apoyo». Así, la modernización del sistema se apoya en «una apuesta política y económica sin precedentes», destacó, en referencia a las cuentas diseñadas por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco para 2026, «unos presupuestos para el futuro, los más altos de la historia de Castilla y León, con más de 15.000 millones en total, de los cuales 5.000 millones son para sanidad, 3.000 millones para educación y 1.500 millones en políticas para familia y servicios sociales». En ese contexto, indicó, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades impulsa proyectos que «apuestan por el empleo, por las personas, por las familias y que sobre todo dan continuidad a esa transformación digital de la política social».

Uno de los ejemplos más claros, a su juicio, es el programa de «teleasistencia avanzada gratuita», que superaba las previsiones iniciales y que se convertía en una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de miles de personas mayores o en situación de dependencia. «Por darles solamente un dato», señaló la vicepresidenta, «esta prestación ha supuesto una inversión de más de 70 millones de euros que ya llega a 62.000 personas, mejor dicho, a 62.000 familias en Castilla y León».

El objetivo marcado para 2025 era alcanzar los 50.000 usuarios, pero la cifra actual ya indicada rebasa ampliamente esta meta, lo que Blanco considera un éxito y, además, «una muestra clara del compromiso del presidente Mañueco con esta tierra, con seguir avanzando y seguir transformando, avalado por la gestión realizada, y con un proyecto de futuro».

Este nuevo modelo, según Blanco, busca situar a Castilla y León «entre las tres mejores comunidades de España en todos los aspectos». La clave, añadió, está en un equilibrio entre innovación y cercanía: la digitalización permite hacer más eficaces los servicios, pero el acompañamiento humano sigue siendo la base de la atención social.

La vicepresidenta de la Junta insistió en que la tecnología no es un fin en sí misma, sino un medio al servicio de las personas. La teleasistencia, las herramientas digitales de seguimiento empleadas en hogares (con la incorporación de andadores, camas y duchas inteligentes, sensores y domótica especializada) o en centros residenciales o de día (con estaciones de telemedicina, sistemas de control de errantes y caídas o lavanderías automatizadas) o la modernización de los sistemas de gestión son instrumentos que facilitan la labor profesional sin llegar a sustituirla en ningún momento. «La transformación digital impulsada aspira a poner la tecnología al servicio de las personas», subrayó.

Ya en el diálogo con Beatriz Herranz, directora territorial de Telefónica en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid; y Pablo Gómez, director general de Fundación Intras, la consejera de Familia explicó que, tras un despliegue «vertiginoso» de herramientas y proyectos, el sistema entra ahora en «una nueva etapa de consolidación» destinada a mantener la eficacia de las soluciones tecnológicas a largo plazo y a responder en particular a las necesidades del medio rural.

Blanco detalló que la transformación digital de los servicios sociales alcanza ya a toda la red de recursos de la comunidad, con más de 4.400 entidades, 2.133 centros y 5.722 servicios integrados en el CATDISS (Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León), una plataforma accesible desde el teléfono móvil. Confirmó, además, la puesta en marcha «antes de que termine el año» de la Historia Social Única, un documento digital donde cada persona podrá visualizar de forma unificada todas las prestaciones y ayudas que recibe, además de tramitarlas de manera sencilla y sin uso de papel. «Será una herramienta esencial para simplificar los procedimientos y mejorar la atención», indicó.

La consejera celebró, en conclusión, que la tecnología real esté llegando a las personas «allí donde viven y de manera útil», afirmó, para destacar que esta «gran apuesta, muchas veces desconocida», refleja la intención de la Junta de Castilla y León de llevar la innovación «del laboratorio al día a día de los cuidados».