Ibercaja gana 271 millones hasta septiembre y alcanza su récord histórico de negocio

Ibercaja cerró los nueve primeros meses de 2025 con un beneficio neto de 271 millones de euros, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior. La entidad sostiene este crecimiento sobre una combinación de actividad comercial intensa, una cuenta de resultados estable frente a la caída de los tipos de interés y una mejora continuada de su posición de solvencia.

La rentabilidad anualizada sobre capital tangible (ROTE) se sitúa en el 12,8%, lo que supone una mejora de 0,2 puntos porcentuales respecto a septiembre del año pasado. Este avance responde, según la entidad, a “la resiliencia de los ingresos, a pesar de la bajada de tipos de interés; un coste del riesgo contenido en 22 puntos básicos; y la reducción del impuesto a la banca según la nueva normativa”.

El volumen de negocio alcanzó un nuevo máximo histórico, superando los 109.000 millones de euros, lo que representa un crecimiento interanual del 6,4%. Este incremento se debe tanto al comportamiento positivo de los recursos de clientes, que crecieron un 7,6% hasta alcanzar los 79.493 millones, como al avance del crédito sano, que se elevó un 3,4% y suma ya 29.649 millones de euros.

En depósitos, Ibercaja registra un alza del 5,4% interanual, mientras que la gestión de activos y seguros se incrementa un 9,4%. El segmento hipotecario vuelve a ser el principal motor del crédito, con un crecimiento del 4,1% en la cartera y un aumento de las formalizaciones del 50,1%. El mayor dinamismo se concentra en las zonas del Arco Mediterráneo y Madrid, con subidas del 70% y 56% respectivamente.

La evolución del crédito empresarial también resulta favorable. El saldo en empresas no inmobiliarias crece un 2,6% interanual, respaldado por un aumento del 4,6% en nuevas operaciones y un 6% más en crédito circulante. Por su parte, las formalizaciones de crédito al consumo avanzan un 29,1%, reforzando la apuesta estratégica del banco por este segmento.

Los ingresos recurrentes alcanzan los 939 millones de euros, cifra que se mantiene estable a pesar del entorno de tipos a la baja. Las comisiones netas suben un 5,4% hasta los 375 millones, apoyadas por un incremento del 9,9% en comisiones no bancarias. Este repunte compensa parcialmente la reducción del margen de intereses, afectado por el menor rendimiento de la cartera de crédito.

El margen bruto asciende a 985 millones de euros, un 3,7% más en comparación con el mismo periodo de 2024. Este crecimiento se debe en parte a la menor carga del impuesto a la banca, que el año anterior supuso 47 millones de euros, frente a los 1,8 millones devengados hasta septiembre de este año. El resultado antes de provisiones alcanza los 470 millones, un 0,7% más interanual, pese al aumento del 6,6% en los gastos de explotación, impulsado por mayores costes de personal y plantilla.

En materia de calidad del activo, Ibercaja reduce la exposición problemática en un 17,8% hasta los 635 millones de euros. La tasa de morosidad baja al 1,4%, uno de los niveles más reducidos del sistema financiero español, con una diferencia favorable de 152 puntos básicos respecto al promedio sectorial. El grado de cobertura se sitúa en el 86,9%, y el de los créditos dudosos asciende al 97%.

La sólida generación de beneficios, un pay-out contenido y la implementación de Basilea IV permiten que el banco eleve su ratio CET1 Fully Loaded hasta el 14,1% y el de capital total hasta el 18,7%, situándose en la parte alta del rango previsto por su Plan Estratégico. Además, mantiene una posición de liquidez holgada, con un ratio LCR del 214,8%, un ratio de créditos sobre depósitos del 84% y un NSFR del 146,9%.

En el ámbito de la sostenibilidad, Ibercaja continúa desarrollando su estrategia ESG. El saldo gestionado en productos sostenibles alcanza los 7.274 millones de euros, un 63,3% más que al cierre de 2024. También ha actualizado su plan de descarbonización con nuevas métricas y objetivos de corto plazo. En el plano social, la entidad activó medidas de apoyo a clientes afectados por fenómenos climáticos en Aragón y renovó su certificación efr, mejorando dos niveles hasta B+, junto con el sello SIGOS, que reconoce el compromiso con la conciliación laboral