Dos de cada diez sanciones por botellón en Burgos se cursan a menores de edad

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La Concejalía de Sanidad ha tramitado, en lo que va de año 2025, un total de 235 expedientes sancionadores por consumo de alcohol en la vía pública, con datos actualizados hasta el 25 de octubre. De las infracciones cursadas, con multas que rondan los 30 euros, en 43 casos los denunciados eran menores de edad, según la información ofrecida por el edil delegado del área, Carlos Niño.

El 18% de los sancionados, primero por Policía Local, que cursa los expedientes a la Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad, que se encarga, por su parte, de realizar las comunicaciones de multa con base en la Ordenanza Municipal de Drogodependencias.

Niño reconocía que existe "preocupación" por el abuso de alcohol entre menores de edad, ya que a la vista de los datos, el año podría acabar con más expedientes tramitados a jóvenes de menos de 18 años con respecto al ejercicio de 2024.

Cada año se cursan más de 300 expedientes por botellón, en 2024 fueron un total de 323, de los cuales 47 multados eran menores de edad y solo hasta el 25 de octubre de 2025 se contabilizan 43. Por tanto, este año podría acabar fácilmente rondando el medio centenar.

En este sentido, comentaba que dentro del plan municipal de adicciones que tiene la Gerencia de Servicios Sociales existe una comisión de seguimiento con técnicos de varias áreas implicadas y es en ese ámbito donde se puede hablar de medidas a tomar para evitar o prevenir ese consumo de alcohol en menores.

El concejal de Sanidad y también de Juventud argumentaba que la Policía Local está más vigilante a la práctica del botellón por toda la ciudad y, es por ello, que han crecido las sanciones. "Los agentes se están haciendo eco de las quejas de los vecinos de Burgos y ese incremento en el número de menores sancionados se puede deber a esa mayor presencia policial en las calles", indicaba, a la vez que señalaba que se denuncia la práctica del botellón en numerosos barrios de la ciudad.

Con respecto al endurecimiento de las sanciones, Niño asegura que podría estudiarse, sin embargo, es más partidario de avanzar en políticas de prevención del consumo de alcohol y drogas, desde el ámbito de la Gerencia de Servicios Sociales. "Tenemos programas de concienciación en la calle y también actividades en colegios que pueden ser más efectivos que una multa, porque al final no la pagan ellos, sino sus padres", añadía.