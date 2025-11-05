Daydreams, explorando el universo femenino

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Un mosaico de la mirada femenina. Así se presenta Daydreams la primera obra coreografíada por la bailarina Sara Saiz en la que busca "hablar de todo lo que se puede vivir en una vida: dolor, amor, presión, libertad de amar, sororidad, esas ganas de vivir sin etiquetas ni estereotipos", señaló Sáiz. La nueva obra de Cidanz Producciones se presentó en su versión de calle en Ciudad Rodrigo y la respuesta del público fue positiva. Es una versión más corta, 45 minutos, sin el lenguaje del escenario, pero "fue un tester para ver cómo iba a afrontar la obra el público en la calle y fue una gran experiencia, el público lloró, río y fueron 45 minutos muy agradables".

Daydreams estrena este sábado a las 20.30 horas la versión de escenario en el Teatro Principal. Un lugar que sienten como su casa. "Es un espacio en el que Ignacio Javier de Miguel y los técnicos nos hacen sentir muy arropados, casi todas las producciones de Cidanz se han iniciado aquí y nos hacen sentir como en casa", reivindicó. El concejal César Barriada reivindicó que "es un espectáculo que invita a reflexionar sobre el empoderamiento femenino, la tolerancia o la diversidad utilizando una herramienta de lenguaje universal como es la danza". Mostró el apoyo de Burgos a este tipo de eventos y al Ballet Contemporáneo de Burgos, que "lleva más de 25 años promoviendo la danza y el talento emergente en esta disciplina".