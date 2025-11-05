Burgos 2031 también se suma a la economía social

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El Fórum Evolución acogerá este viernes 7 de noviembre una la jornada 'Economía social que vertebra la ciudad' con la que se busca seguir avanzando por parte del Ayuntamiento de Burgos, en colaboración con la Plataforma del Tercer Sector de Burgos, en concreto con el grupo de trabajo 'Burgos por el Comercio Justo' y la candidatura de Burgos a Capital Europea de la Cultura en 2031, con "el propósito firme y claro de reflexionar sobre los modelos económicos que fortalecen tanto la cohesión social como el bienestar colectivo", según explicó la concejal responsable de ProBurgos y portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros.

En concreto, a lo que aspira el encuentro es a poner el foco en "la economía social, el comercio justo, la economía circular y la compra pública responsable, como herramientas reales de transformación". Pero no como una "economía paralela" sino como "vías convergentes hacia un modelo que tiene que ser más humano y que tiene que ser también más sostenible".

Se trata también de una apuesta de la candidatura a la capitalidad cultural europea Burgos 2031, ya que "la economía social forma parte y tiene que formar parte de esa visión cultural ampliada que concibe a la ciudadanía como protagonista en esa transformación", donde las entidades del tercer sector "son el corazón solidario de nuestra ciudad".

Andrés Amayuelas, representante de la Plataforma del Tercer Sector, explicó los objetivos principales son impulsar la compra pública responsable en Burgos "mediante criterios sociales, ambientales y éticos en pliegos y contratos". Por otra parte, tejer una red autonómica de ciudades de ciudad "para escalar el impacto en comercio justo y consumo responsable". El tercero, acordar una hoja de ruta para 2026 con responsables y calendarios claros. Y el cuarto, "visibilizar el papel tractor de la economía social y la economía circular". En definitiva, resumió Amayuela, "queremos activar a Burgos como un laboratorio con proyección europea para identificar qué estamos haciendo, probar soluciones, conectar redes y escalar buenas prácticas".

La jornada comenzará con un desayuno para responsables políticos y técnicos de compras de las concejalías del Ayuntamiento, que es un espacio en el que queremos presentar iniciativas locales de economía social. Allí conocerán la experiencia de entidades como Fundación CISA, la cooperativa energética de Aransbur, y de la asociación Ábrego. A continuación, habrá un diálogo en torno a las novedades sobre la compra en el sector público. Participará José Manuel Cantera, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos y técnico superior de Administración General, con una dilatada experiencia de trabajo en el Ayuntamiento. Hablará de los avances de la Comisión del Congreso de los Diputados que está trabajando en el proyecto de ley integral de impulso para la Economía Social que se prevé que introduzca cambios sustanciales en la ley de contratos del sector público.

En la jornada se celebrará también el segundo encuentro autonómico de Comercio, donde se tratará "cómo conectar las administraciones, organizaciones, universidades y tiendas de comercio justo para consolidar circuitos de consumo de consumo responsable en nuestra comunidad". En esta parte se compartirán las reflexiones del encuentro estatal de Comercio Justo celebrado recientemente en Córdoba.

La jornada se cerrará a las 19.00 horas con un desfile que unirá lo urbano y lo sostenible, organizado por las Calzadas, Fundación Lesmes, el Colegio María Madre, Down Burgos y Arrropa de Cáritas, y con la participación de tres tiendas de segunda mano, Rassell Shop, Romo Boutique Vintage y Vestidos.