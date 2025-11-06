Cae una banda que desvalijó el cobre de una planta fotovoltaica de Villalmanzo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Una operación de la Guardia Civil ha permitido desarticular un grupo criminal vinculado a una ola de robos de cobre que afectó a varias provincias, entre ellas Burgos. Los autores sustrajeron más de 65.000 metros de cable en instalaciones industriales, principalmente fotovoltaicas, con un valor total de 1,7 millones de euros. Las investigaciones han terminado con 18 personas detenidas y una docena de toneladas de cobre recuperadas.

La banda actuaba de forma itinerante. Desde la Comunidad de Madrid, los integrantes se desplazaban en furgonetas, propias o alquiladas, hasta distintos puntos del país. En total se les atribuyen 36 robos cometidos en Burgos, Badajoz, Cáceres, Valladolid, Soria y Murcia. En solo dos semanas, llegaron a perpetrar una veintena de asaltos.

El operativo, bautizado como “Ibidem”, se desarrolló en tres fases. Durante la primera, los agentes descubrieron que el grupo operaba en células separadas. Una vez ejecutado el robo, trasladaban el cable a varias chatarrerías madrileñas, cuyos responsables también han sido detenidos por un presunto delito de receptación.

Uno de los golpes más relevantes se produjo en el municipio burgalés de Villalmanzo, donde los ladrones accedieron a una planta fotovoltaica y arrancaron cientos de kilos de cobre. En la fase final de la operación, desarrollada en octubre, se intervinieron más de cinco toneladas del material en las chatarrerías implicadas.

También se interceptaron furgonetas que transportaban miles de kilos de cable robado. En una de ellas, abandonada en Alange (Badajoz) tras ser descubierta, se hallaron 3.800 kilos de cobre. Otro vehículo similar fue localizado en Torremocha (Cáceres), con una carga de 3.000 kilos.

Los delitos atribuidos a los detenidos incluyen pertenencia a organización criminal, receptación, falsedad documental, robo de vehículo y usurpación del estado civil. Las diligencias se han remitido al Juzgado de Instrucción de Don Benito.