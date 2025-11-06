El paraíso de dientes de leche del Ratón Pérez está en este rincón de Burgos

Esta es la zona de entrega de los dientes de leche. Se replica de manera similar en los diferentes puntos de recogida repartidos por España y en países como Argentina, México o Brasil. TOMÁS ALONSO

Hay un rincón en Burgos que es el paraíso del Ratón Pérez. Su segunda casa donde conserva las perlas que los más pequeños de Burgos y otras provincias Españolas y hasta de otros países depositan en las instalaciones del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (Cenieh) de Burgos. Se trata de "la colección más de dientes de leche más importante del mundo", aseguran.

Cuentan con más de 5.000 piezas dentales recogidas en los últimos 12 años en diferentes puntos de España y en el extranjero. Este año siguen buscando más piezas. Especialmente molares. "Aporta mucha información, pero es una pieza que cae en la adolescencia y les cuesta más donar sus dientes", señaló la responsable de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) del Cenieh, Chitina Moreno-Torres.

Se trata de una iniciativa pionera que este año suma las piezas dentales recogidas en Buenos Aires, en la Universidad de México y en la Universidad de Sao Paulo. "Tener piezas de diferentes países nos ayuda no solo a incrementar la cantidad, sino la variabilidad de la muestra", remarcó. Se trata de una iniciativa interesante porque "pone de relieve la ciencia ciudadana, la colección existe por la generosidad de la gente de a pie y queremos devolver esa generosidad", señaló la directora del Cenieh, María Martinón-Torres.

Desde el punto de vista científico es importante "no solo por la cantidad de piezas, sino por los datos asociados porque sabemos el origen, el sexo, si hubo lactancia materna o no... Es toda esta información asociada lo que da un valor añadido a la colección", señaló Martinón-Torres.

Entre los estudios que se han podido llevar a cabo están las investigaciones con fósiles al utilizarse como muestras comparativas, por ejemplo, para definir Homo antecessor o que, por ejemplo, El chico de la Gran Dolina era, en realidad, una chica. "Hemos podido identificar el dimorfismo sexual por el tejido dental gracias al análisis con microtomografía", señala Martinón. Eso no solo tiene valor para los estudios en paleoantropología sino, también, en el ámbito forense en caso de fosas comunes o grandes catástrofes.

El Cenieh abre sus laboratorios al público y organiza talleres temáticos La Semana de la Ciencia es muy especial en el Cenieh porque "nos permite abrir las puertas de nuestros laboratorios, que no es un lugar habitual para visitar como puede ser un museo, y que además explican lo que se hace en ellos los propios profesionales, así que es una forma en la que buscamos que la ciencia llegue a todos", señaló María Martinón.

​Así, las visitas guiadas son de 60 minutos de duración y permitirá conocer los aspectos más tecnológicos del centro. Se llevarán a cabo con grupos concertados durante la semana y la cita abierta al público será el sábado 15 de noviembre en horario de 11 a 15 horas donde podrán conocer los laboratorios de Anatomía comparada; Conservación y Restauración, Cartografía digital y Análisis 3D y Geocronología. Es necesario reservar en Eventbrite o en el número 947040800 ext 4105.

​Además se organizan talleres, reservados a grupos concertados. Serán: Luminiscencia de los alimentos (miércoles 12 y viernes 14 de 10 a 12 horas); “Descifrando la dieta a través de los dientes” y “Los vínculos entre los dientes y la infancia” (jueves 13 de 10 a 11.30).

​Además se ha previsto un Scape Room a cargo del grupo de Death Revool. Se trata de 'Atrapados en el paleolítico' donde los participantes tendrán que resolver cuatro misterios fundamentales con ayuda de restos fósiles para conseguir escapar del CENIEH (viernes 14, de 16:30 a 18:30).

Las colaboraciones que empiezan llegar son grupos de investigación del ámbito médico. "Se trata de una colección que sirve para la investigación de hoy y se une el pasado con la medicina y la salud", remarcó Martinón-Torres. Como ejemplo, la ponencia que protagoniza la XII Semana de la Ciencia que se celebra en el Cenieh. De esta manera, los investigadores de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) Marian Mellén e Ismael Santa maría analizarán cómo se forma y se repara el cerebro utilizando una fuente muy especial de células madre como son los dientes de leche. La conferencia 'NeuroSHED Lab: de un diente de leche a nuevas terapias para el cerebro' se celebrará el 14 de noviembre a las 19.30 horas en el salón de actos del centro.