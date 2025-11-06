La Iglesia visibilizará su labor social para revertir la caída de donativos particulares de fieles

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

"Algo tenemos que cambiar. No sabemos exactamente qué, pero debemos encontrar nuevas formas de acercarnos a la gente, de comunicar mejor lo que hacemos y de mostrar que su colaboración tiene un sentido real". Con estas palabras explicaba la ecónoma diocesana, María de la O Rilova, el reto al que se enfrenta en la actualidad la Iglesia burgalesa. Y es que el descenso, aunque leve, de las aportaciones económicas de particulares, motivaba la reflexión de los responsables, que apuestan por visibilizar la labor social de la institución como argumento poderoso para captar esos donativos que parecen escaparse. De hecho, planean implementar un programa piloto en esa línea en ocho parroquias de la provincia, con el fin de trasladar 'a pie de calle' testimonios de profesionales y voluntarios que materializan en ayuda directa el dinero recabado en las colectas y suscripciones.

Más allá de este descenso, que inquieta sin alarmar, la Archidiócesis de Burgos mantiene una intensa actividad pastoral y social sostenida por unas cuentas equilibradas, cuya partida anual superó en 2024 los 48 millones de euros. Según detalló Rilova, el ejercicio pasado culmino con un mínimo déficit de apenas 3.000 euros, inferior a los 15.000 de 2023.

De la cuantía total, 6,29 millones (13%) proceden de las aportaciones de los fieles (colectas, donativos, suscripciones y herencias o legados), mientras que otros casi 7 millones (14%) proviene de la asignación tributaria de quienes marcan la X a favor de la Iglesia en la declaración de la renta, proveniente del Fondo Común Interdiocesano.

En todo caso, el grueso de los recursos sirve para sostener la amplia red educativa, pastoral y asistencial de la diócesis, que, esta última en concreto, atendió en a más de 150.000 personas dentro y fuera de la provincia. En concreto, sus 111 centros asistenciales atendieron a 36.000 personas con distintos programas: 9.148 en servicios para mitigar la pobreza, más de un millar de menores y jóvenes en centros de tutela, 961 ancianos o personas con discapacidad y 843 mujeres en proyectos de promoción o atención a víctimas de violencia. También se ofreció apoyo a inmigrantes, drogodependientes y familias en riesgo de exclusión.

La Iglesia burgalesa mantiene además una importante presencia educativa, con casi 20.000 alumnos matriculados en centros religiosos. Del total de 48 millones de euros que conforman el presupuesto de la diócesis, una parte muy significativa se destina al sostenimiento de las personas y estructuras que hacen posible su labor cotidiana. Más de 20 millones corresponden a la retribución del personal seglar, principalmente docentes, personal administrativo y de servicios que trabajan en los colegios diocesanos, en la Casa Sacerdotal, en el Colegio Mayor o en distintas entidades del Arzobispado. "Hombres y mujeres que, desde su trabajo diario, sostienen la actividad diocesana", destacó Rilova, para destacar también los más de dos millones de euros destinados a acciones pastorales y asistenciales, que incluyen desde la atención directa a personas en situación de vulnerabilidad hasta los programas de voluntariado, proyectos misioneros o iniciativas de reinserción como las que desarrolla la Pastoral Penitenciaria, representada en la presentación de la memoria económica por el voluntario José Miguel Martínez, al que el vicario general, Carlos Izquierdo, agradeció su labor y su testimonio. Subrayó al hilo que "si la Iglesia no estuviera ahí, ese hueco quedaría sin cubrir, porque muchas veces llegamos donde no llegan los poderes públicos y eso solo es posible gracias a la generosidad de quienes aportan tiempo, conocimientos o recursos económicos".

Otro bloque de gasto fundamental es el destinado a la conservación del patrimonio histórico y artístico, un apartado que requiere una inversión constante. La diócesis gestiona un enorme legado material compuesto por unos 1.700 templos, repartidos entre 1.003 parroquias. La ecónoma apuntó que buena parte de esa labor se desarrolla gracias a convenios de colaboración con la Diputación, la Junta de Castilla y León y otras entidades públicas y privadas.

También figuran en el capítulo de gastos los destinados a la formación de los seminaristas, con partidas específicas para el Seminario y para la Facultad de Teología que, en conjunto, suponen unos 659.000 euros anuales. A ello se suman las retribuciones y cotizaciones sociales del clero, integrado por unos 324 sacerdotes (unos 170 en activo).