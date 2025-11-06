El Foro de Empresas Innovadoras reúne a 25 compañías en Burgos para impulsar la competitividad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Representantes de 25 empresas se han dado cita este jueves en una nueva sesión del Foro de Empresas Innovadoras, impulsado por FAE y la Fundación Caja de Burgos, para debatir el papel de la innovación como eje de competitividad y sostenibilidad. La jornada se ha celebrado en la sede de Kepler Ingeniería y Ecogestión, una firma burgalesa especializada en consultoría ambiental y energías renovables, que también ha ejercido de anfitriona y ejemplo práctico del enfoque innovador que promueve el encuentro.

En esta cuarta edición, el foro ha reunido a compañías industriales de la provincia que han compartido experiencias sobre transformación digital, eficiencia energética y desarrollo sostenible. Norbert Nägele, CEO de Kepler, ha defendido la integración de la sostenibilidad como parte estratégica del negocio y ha destacado que las soluciones tecnológicas permiten reducir el impacto ambiental sin comprometer la productividad.

También ha intervenido David González, experto del ITCL, quien ha repasado algunas de las tendencias actuales en descarbonización y eficiencia energética. En su intervención, ha señalado el papel relevante que están asumiendo muchas firmas de Burgos en el tránsito hacia un modelo económico con menores emisiones.

Desde la Fundación Caja de Burgos, Francisco Javier Cuasante ha puesto en valor el conocimiento mutuo entre empresas como vía para crecer. En su opinión, es importante “conocer a las empresas de nuestro entorno, aprender de ellas y tomar como referencia a emprendedores burgaleses como un espejo en el que mirarnos para crecer y mejorar”.

Burgos continúa consolidándose como uno de los entornos industriales más activos de Castilla y León. Según los datos compartidos durante el foro, la comunidad cuenta con más de 1.500 empresas innovadoras y figura entre las regiones que más invierten en I+D en relación a su PIB. FAE ha incidido en que integrar la innovación en el día a día de las empresas no solo implica tecnología, sino también formación, cooperación y mejora continua.

La jornada forma parte de una línea de trabajo conjunta entre FAE y la Fundación Caja de Burgos que también incluye iniciativas como los Premios FAE Innovación, con los que se reconoce anualmente a las compañías más creativas de la provincia.

Kepler, anfitriona del encuentro, fue fundada en 1995 en Burgos y desarrolla proyectos de biogás, tratamiento de aguas, recuperación de suelos y energías limpias tanto en España como en mercados internacionales. Su compromiso con la I+D+i y su colaboración con universidades y centros tecnológicos la han convertido en un referente en innovación aplicada a la sostenibilidad industrial.