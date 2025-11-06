La Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca impulsarán la investigación y la formación en evolución humana

El rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García (i); el presidente de la Fundación Atapuerca, Antonio Miguel Méndez pozo; y el vicepresidente, Eudald Carbonell.FUNDACIÓN ATAPUERCA

La Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca han firmado un protocolo para impulsar "la investigación, formación y difusión científica relacionadas con la evolución humana y la Teoría de la Autoecología Social Humana".

"Un concepto que analiza la relación entre las personas, la tecnología y el medio ambiente desde una perspectiva evolutiva", según ha señalado el presidente de la Fundación, Antonio Miguel Méndez Pozo, que ha firmado este nuevo convenio con el rector de la Universidad de Burgos, José Miguel García en presencia del vicepresidente de la Fundación, Eudald Carbonell, y el director del Centro de Investigación, Emiliano Aguirre.

Este protocolo establece un marco de colaboración estable entre ambas instituciones para desarrollar actividades conjuntas en los ámbitos de la investigación científica, la formación universitaria y la transferencia de conocimiento, detallan a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Entre las líneas de trabajo previstas destacan el "impulso del concepto de Autoecología Social Humana" como eje transversal de programas de investigación y como herramienta de adaptación tecno-social al cambio climático. Incide, además, en la creación en Burgos de una "línea emergente de alto impacto académico, social y económico basada en los conocimientos derivados del estudio de la evolución humana".

El plan aporta un diseño de programas "formativos y microcredenciales", orientados al tejido social y productivo; impulsará también la promoción de proyectos vinculados al turismo de evolución patrimonial, con proyección en entornos rurales y urbanos, tanto en España como en el ámbito hispanoamericano. A modo de elemento educativo, se editará el primer 'Libro Blanco sobre Autoecología Social Humana' para los niveles educativos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

El protocolo, con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, se desarrollará mediante convenios específicos que detallarán los proyectos concretos de colaboración. Para su seguimiento se constituirá una comisión mixta, formada por representantes de ambas entidades, que velará por el cumplimiento y desarrollo de las iniciativas.

Con esta firma, la Universidad de Burgos y la Fundación Atapuerca "refuerzan su compromiso compartido" con la investigación científica, la innovación educativa y la transferencia social del conocimiento, consolidando a Burgos "como un referente internacional en estudios sobre la evolución humana y su aplicación a los retos del siglo XXI".