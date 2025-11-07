Mercadona activa la Gran Recogida en sus 63 tiendas de Castilla y León

Mercadona facilita las donaciones a los Bancos de Alimentos en toda la comunidadECB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

Mercadona participa en la Gran Recogida de Alimentos organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) a través de sus 63 supermercados en Castilla y León hasta el 16 de noviembre, permitiendo que los clientes puedan colaborar con esta campaña solidaria realizando donaciones económicas al pasar por caja.

Las aportaciones, que deben hacerse en múltiplos de un euro, se convierten en saldo directo para los Bancos de Alimentos, que pueden así adquirir durante el año los productos que realmente necesitan en las cantidades adecuadas y en el momento oportuno.

“De este modo, se consigue atender de forma más precisa y eficiente a los beneficiarios finales. Se trata de un sistema totalmente seguro, ya que la donación se convierte en saldo directo para los Bancos de Alimentos”, señala Jesús Sánchez, responsable de Procesos Donaciones de Mercadona.

Este formato de colaboración también reduce costes logísticos, evita desplazamientos y almacenajes innecesarios y permite que la ayuda llegue en mejores condiciones. Las donaciones quedan reflejadas en el ticket de compra, lo que facilita su desgravación en la declaración de la renta. Toda la información está disponible en su página web.

Además, Mercadona añadirá un 10 % adicional sobre la cantidad total recaudada. La campaña se desarrolla en 1.589 tiendas de la cadena en toda España.