Un incendio en el cableado eléctrico deja sin luz parte de Santa Catalina durante tres horas

Susto en la plaza Obispo Acosta: las raíces de los árboles provocan incendio en la red eléctrica.

Susto este jueves en la plaza Obispo Acosta, en el barrio de Santa Catalina de Aranda, donde alrededor del mediodía varios vecinos alertaron de la presencia de humo que salía de los registros del cableado eléctrico subterráneo.

Al lugar acudieron los bomberos, que extinguieron un pequeño incendio provocado por un sobrecalentamiento en la red eléctrica para que los operarios de Iberdrola se pudieran hacer cargo de la reparación, que dejó sin suministro eléctrico a la zona durante aproximadamente tres horas.

Según las primeras valoraciones, el incidente se originó por la entrada de raíces de los plataneros en los conductos subterráneos. Las raíces habían invadido varias arquetas de registro, por lo que fueron cortadas para evitar nuevos daños.