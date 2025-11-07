Una mujer herida en accidente de tráfico a las afueras de Burgos.112 - Archivo

Una mujer de 45 años resultó herida este viernes, a las 11:07 horas, tras sufrir un accidente de tráfico a las afueras de Burgos. El siniestro, según confirman desde el 112, se produjo a raíz de una salida de vía.

La mujer circulaba por el kilómetro 2 de la BU-11, a la altura del barrio de El Crucero. Nada más recibir el aviso, la sala de operaciones del 112 trasladaba la incidencia a la Policía Nacional y Local.

Con el Sacyl también movilizado, se envió una ambulancia al lugar de los hechos para atender a la mujer.