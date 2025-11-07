San Millán mantiene su hoja de ruta en FAE para poner en marcha su mandato

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) de Burgos, Ignacio San Millán, asegura que "nosotros, ya lo dije el otro día, nos estamos dedicando a trabajar, trabajar y trabajar. Tenemos nuestra hoja de ruta para lograr lo que queremos: una FAE cada vez más unida, más fuerte y que defienda los intereses de todos los empresarios".

Esa hoja de ruta en la que está inmerso San Millán y su equipo está en las reuniones con cada una de las 55 asociaciones sectoriales que integran la organización de FAE. Tras lograr hacerse con la presidencia, ahora toca configurar el organigrama del comité ejecutivo que debe ratificar la Junta Directiva de FAE. "Me estoy reuniendo con todas las asociaciones, mirando a ver gente que pueda ser válida para que se incorpore al posible comité ejecutivo, recopilando datos y sugerencias".

Un núcleo duro de la confederación de asociaciones empresariales en la que "habrá gente que continúe, pero también se propondrán nuevos candidatos y en la Junta General se tendrá que aprobar", destacó San Millán.

Apuntaba en esta dirección ante las preguntas sobre la denuncia por el proceso electoral de FAE emitido por el otro candidato a la presidencia, Andrés Hernando. Una denuncia sobre la que, asegura San Millán, "nosotros no tenemos conocimiento, solo por los medios de comunicación, a día de hoy no hemos recibido nada, cuando llegue lo estudiaremos y veremos lo que consideremos oportuno que debemos hacer".