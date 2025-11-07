La conciencia social nunca pasa de moda

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Caos entre bastidores. Totalmente comprensible e inevitable. Cualquiera estaría de los nervios minutos antes de desfilar por vez primera en una pasarela de moda. Con ropa de segunda mano, en este caso, y un objetivo común: concienciar a la ciudadanía sobre el valor social, ético y medioambiental de la economía circular.

No era una pasarela al uso la que cerraba este viernes, en el Fórum Evolución, la jornada Economía social que vertebra la ciudad. Sí elegante, glamurosa, digna de portada. Por fuera, desde luego, pero sobre todo por dentro. Porque la calidad humana de los y las modelos, de su entorno y de las asociaciones con las que comparten el día a día se palpaba en el ambiente. La timidez, si es que alguno la traía de casa, se disipó nada más pisar la tarima.

Un par de datos, para que el público comprendiese plenamente la importancia de esta iniciativa, antes de dar paso al desfile. El primero: «La industria textil es la segunda más contaminante del planeta, solo superada por la petrolera». El segundo: «Cáritas y la Fundación Lesmes gestionaron el año pasado más de 1.000 kilos de residuo textil y solo se recuperó el 12%».

La presentación, breve y al grano, sirvió para poner de manifiesto la necesidad de promover esta pasarela «consciente y consecuente, solidaria y social». De la mano de la Asociación Las Calzadas, Down Burgos, el colegio María Madre, Fundación Lesmes y Cáritas con el inestimable soporte de Rassell Shop, Romo Boutique Vintage y Vesti2. Y con mucho desparpajo -así da gusto- por parte de todos y cada uno de los participantes. Novatos, sí, pero con un porte que se echa de menos en los desfiles profesionales.

Arrancó la gala con ocho jóvenes modelos de la Fundación Lesmes bajo el paraguas de Rassell. Prendas eminentemente urbanas, en su mayoría de corte rapero (o trapero), sin dejar de lado una estética más casual. Con dos tiendas en Burgos (calle Vitoria, 177 y plaza Virgen del Manzano), su lema es All clothes for all the people (Toda la ropa para toda la gente).

El segundo pase le correspondía a Moda Re-, cooperativa sin ánimo de lucro perteneciente a Cáritas en la que se aborda todo el proceso de la economía circular en el ámbito textil de principio a fin, desde la recogida de ropa usada hasta la donación y venta. Aparte de contar con dos establecimientos en la capital (calles Salamanca y Luis Alberdi), también está presente en Aranda de Duero y Miranda de Ebro. Para la ocasión, siete trabajadores de la entidad combinaron moda joven y adulta, informal y elegante, para distintos tipos de eventos.

Se reservaba la pasarela una «colección muy especial». No procedía de ninguna tienda, pero llamó la atención de todo el mundo al instante. Más chulos que un ocho, y elegantes a más no poder, once usuarios de Down Burgos se llevaron al respetable de calle. Quedó claro, aunque resultaba obvio de antemano, que «la moda no solo está hecha para cuerpos normativos».

También gustó, y mucho, la propuesta estilística de Romo Boutique (calle Fernán González, 46). La originalidad marcó la pauta en esta colección de prendas que «cuentan historias» y que deslumbró -gracias en gran parte al buen hacer de siete modelos de Las Calzadas- al viajar en el tiempo y atravesar las décadas de los 60, 70 y 80.

Otros siete modelos de Las Calzadas protagonizarían el siguiente pase, a cargo de Vesti2 (calle Rey Don Pedro, 48). Con soltura, desde la absoluta simpatía hasta el más entrañable descaro, los elegidos demostraron finura y mucho garbo. Desde un plano estrictamente textil, la colección destacaba por su elegante versatilidad; con looks ideales para una cena de gala y otros más retro sin obviar el siempre enigmático estilo motero.

Cerraron bien en alto los nueve de La Circular de Lesmes, tienda de segunda mano (no solo ropa) ubicada en el número 3 de la calle Andrés Martínez Zatorre. Ya apuntaban maneras antes de salir a escena. Lo demuestra la foto de grupo posando para este periódico. Era lo suyo, porque la ropa escogida no podía ser más elegante. Para una noche inolvidable como mínimo.

Se hizo corta la pasarela. Quizá no tanto para los modelos por aquello de los nervios. Lo importante, eso sí, es que se veía a todo el mundo encantado. Ojalá cale el mensaje. No solo el de promover la economía circular, sino también el de apostar por una sociedad plenamente inclusiva y diversa. De momento, esta cita ha permitido visibilizar que la ropa tiene muchas vidas y se ajusta a «todos los gustos, estilos y cuerpos».