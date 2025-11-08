Las peñas conquistan el centro de Burgos. Así ha sido el Día del Peñista en fotos
Una serpiente multicolor, a la que se añadieron burgaleses de paseo, celebraron el Día del Peñista que, por las previsiones del tiempo, obligaron a desplegar una carpa para las actividades desarrolladas durante la jornada
En el mes de noviembre, un poco más tarde de lo habitual, más de un millar de peñistas se han enfundado el traje de su peña por última vez este año. El Día del Peñista ha vuelto a teñir de color y fiesta el centro de la ciudad con el acompañamiento de la charanga Entre Notas para su desfile por el centro de la ciudad después de la tradicional foto en la puerta del Sarmental en la Catedral de Burgos.
«La respuesta ha sido muy buena, a pesar de que el tiempo parecía que no iba a acompañar al celebrar esta décima edición más tarde que otros años, y nos hemos juntado un millar de personas, con sus colores, pero luego había más gente vestida normal porque la gente se iba uniendo a nosotros y a las diferentes actividades», señala el presidente de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños, Miguel Ángel Santamaría.
El ambiente de fiesta, a pesar del gris del cielo y el fresco del mes de noviembre, arranco a las 11.45. Los participantes se concentraban en la Plaza del Rey San Fernando para preparar la imagen, ya tradicional, de todos los participantes frente a la puerta del Sarmental. Después inició el desfile festivo por las calles del centro. El ritmo de la charanga, el color de las peñas participantes y la animación de todos hicieron recuperar el ambiente festivo por las calles del centro.
Se han recorrido las calles de la Paloma, Laín Calvo y Sombrerería entre otras, hasta llegar hasta la Plaza Mayor donde se han unido a la manifestación por el Tren Directo Madrid Burgos por Aranda de Duero que se había organizado para la mañana de este sábado. Una reivindicación a la que se sumaron el millar de peñistas porque la fiesta no está reñida con la reivindicación.
La serpiente multicolor que reunió a representantes de todas las peñas de Burgos disfrutaron de un rato de tapeo con la ventaja del acuerdo de la Federación con algunos locales de la zona (Soportal, Froilán, Pecados del Froiz, Rimbombín y Fusión) que ofrecían pincho gratis con una consumición. Han podido disfrutar de una variedad de tapas contundente formada por alubias con chorizo, patatas con atún, albóndigas, hojaldre y croquetas.
«Nos hemos encargado de dar ambiente durante toda la jornada, a pesar de que no hemos podido organizar una comida popular porque, al ser tan tarde y con el frío, no era posible», explica Santamaría.
En la carpa se optó por organizar una serie de actividades y juegos infantiles en una jornada que acabo con un exitoso bingo musical del que se repartieron unas 400 cartulinas. El aire de fiesta lo imponen las peñas y no el tiempo. Antes de colgar las fajas y los pañuelos, se han encargado de salpicar de buen rollo y fiesta las calles del centro de la ciudad. A pesar de que han tenido que retrasar la actividad, puesto que, para cuando estaba previsto, el 18 de octubre, se organizó la carrera popular Lux que ha frustrado la comida popular prevista.
Es prácticamente el último evento público de la Federación de Peñas que este año ha celebrado su 50 aniversario. «Son cinco décadas de actividad, hay peñas que tienen 60 y entonces y ahora solo buscamos que la gente disfrute y se divierta», remarca Santamaría. Ahora algunos eventos como el concurso de postales navideñas y una cena de la federación ya bajo techo permitirán cerrar el año.
Se guardarán los ropajes festivos en el armario hasta el Parral que se celebrará en el año 2026. Un tema que no querían abordar en una jornada para celebrar la participación activa de los peñistas y las peñas en las propuestas de la Federación y la Hermandad de Peñas. Reconocen, eso sí, que el resultado de la consulta popular no vinculante «ha sido toda una sorpresa».
Ellos, por su parte, han presentado un escrito para que se permita celebrar el Parral en la Quinta para 2026, algo que daba por hecho la alcaldesa Cristina Ayala ante la necesidad de dar tiempo para que las plantaciones realizadas enraícen en el parque.