Las peñas conquistan el centro de Burgos. Así ha sido el Día del Peñista en fotos

El posado de todos los grupos en la Puerta del Sarmental de la Catedral es el cierre oficial del año para la Federación de Peñas que este año ha celebrado su 50 aniversario.SANTI OTERO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

En el mes de noviembre, un poco más tarde de lo habitual, más de un millar de peñistas se han enfundado el traje de su peña por última vez este año. El Día del Peñista ha vuelto a teñir de color y fiesta el centro de la ciudad con el acompañamiento de la charanga Entre Notas para su desfile por el centro de la ciudad después de la tradicional foto en la puerta del Sarmental en la Catedral de Burgos.

«La respuesta ha sido muy buena, a pesar de que el tiempo parecía que no iba a acompañar al celebrar esta décima edición más tarde que otros años, y nos hemos juntado un millar de personas, con sus colores, pero luego había más gente vestida normal porque la gente se iba uniendo a nosotros y a las diferentes actividades», señala el presidente de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños, Miguel Ángel Santamaría.