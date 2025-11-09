«Gamonal es el barrio más grande de Castilla y León, necesita la atención que merece»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Miguel Ángel Iniesta llegó a Gamonal con un proyecto y como trabajador por cuenta ajena. Después se animó a montar su negocio, está al frente de Clínica Dental Iniesta aprovechando sus conocimientos en la materia. Desde 2016 está en la asociación comercial de Zona G «Vi las cosas que hacían, todas las actividades que movían y me asocié». Desde el pasado mes de septiembre es el presidente y portavoz del gremio de comerciantes del barrio más populoso de Burgos.

Pregunta- ¿Cómo acaba el responsable de una clínica dental representando al comercio de Gamonal?

Respuesta- Bueno, la clínica dental es un comercio como cualquier otro. Damos un servicio, un producto que es sanitario, pero al final la organización y el funcionamiento es el mismo: dependemos de personas que pasen por aquí, que nos vean a través del marketing y, después, ya es dar un servicio o entregar un producto no tiene que haber diferencia porque, al final, los problemas son los mismos y las dificultades son las mismas que una tienda de ropa o de decoración.

P.- ¿Cómo llegó a zona G?

R.- En 2016, cuando vine a esta zona con otro proyecto, me hablaron de Zona G, vi todas las cosas que hacían, las actividades que movían y me asocié. Ahora que tengo mi propio negocio, veo que hay cosas que se pueden impulsar y que tengo un equipo que me cubre cuando no estoy en mi negocio, puedo dedicar tiempo a la asociación y pensé en dar ese paso adelante. Conozco el proyecto de zona comercia en otra ciudad como Castellón, y me parece la modalidad más adecuada para luchar contra las grandes firmas de centros comerciales.

P.- ¿Cómo valora la situación actual en el barrio?

R.- Gamonal se pone peor de lo que realmente es. Se habla de que se está vaciando, de inseguridad y yo no veo nada de eso por ningún lado. En este barrio igual se asientan personas más jóvenes y cuando tienen recursos se van a otro lugar, pero hay renovación, vienen otras personas aquí. No veo pisos vacíos, aquí hay una vida de barrio. Hay inmigración, pero son trabajadores que tienen sus nóminas y su familia y proyecto de vida en Gamonal. Es el barrio más poblado de Castilla y León y se le tiene que dar el respeto que merece. Es un barrio muy activo, que sí tiene que mirar al futuro, modernizarse, pero parece que como no está en el centro no se tiene tanto en cuenta.

P.- ¿Es un barrio olvidado?

R.- Digamos que no se le ha prestado la atención que se merece. No se ha olvidado, pero hay que darle la importancia del número de habitantes que tiene, el número de comercios que hay y el dinero que se mueve en el barrio. Es la vida de una zona común que se mide por actividad cultural, económica y social y Gamonal creo que es uno de los espacios de la ciudad que más identidad de barrio tiene.

P.- ¿Mantiene el tipo en el ámbito comercial?

R.- Hay una actividad comercial muy alta que no está en todos los barrios. Hay espacios que tuvieron su momento y se está perdiendo. Se han vaciado y no hay reposición, aquí puedes ver algún local vacío, pero hay renovación. Aun así, el asunto de los locales vacíos es algo que nos gustaría mover porque una calle sin actividad comercial, sin iluminación, es un espacio que se va perdiendo.

P.- El gran problema de Gamonal, el aparcamiento ¿tiene solución?

R.- Es un asunto que depende de la burocracia, el Ayuntamiento está motivado en buscar soluciones. Vamos a ver. Están las plazas de rotación, que tenemos que probar, demandamos más control en el parking disuasorio, y el parking del silo parece que va, ayudará a paliar parte del problema pero hace falta algo más.

P.- ¿Qué?

R.- Hay que ir viendo, porque el aparcamiento en altura, no gustaba a unos, el subterráneo no gusta a otros… pero algo hay que hacer. Hace falta tomar decisiones valientes. Yo agradezco que al poco tiempo de entrar al cargo tuvimos un acercamiento para poder plantear todos estos asuntos.

P.- Los Bonos al Consumo, otra vez llegan tarde y con cambios. ¿Cómo ve esta medida y como adecuar las necesidades de los comerciantes con los tiempos del ayuntamiento?

R.- Se tiene que gestionar mejor. Vamos a colaborar con el equipo de Gobierno para poder hacer esto más fácil y que no dependamos de que se haga a final de año cuando carece de sentido. Los bonos tienen una razón de ser en un momento concreto del año, no cuando llega el Black Friday y el consumo navideño cuando el negocio no necesita ese empuje. Es más, está perjudicando porque se están frenando las ventas esperando a tener el descuento de los bonos.

P.- ¿Cree que están en riesgo?

R.- Espero que no, es la mayor acción de apoyo al comercio que ha hecho el Ayuntamiento de Burgos, es una partida presupuestaria muy alta en comparación con otros consistorios. Pero la forma de organizarlo en fechas y trámites administrativos es a lo que hay que darle una vuelta, acortar plazos para la inscripción de comerciantes, que ya saben de qué va, y agilizarlo todo.