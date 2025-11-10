Cultura y participación ciudadana se unirán en el Fórum de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Fórum Evolución Burgos será escenario el próximo sábado 15 de noviembre del certamen 'Cultura y Talento: el dúo perfecto', una jornada que reunirá a asociaciones, artistas y público para poner en valor el talento, la diversidad y la capacidad de la cultura para generar comunidad. Promovido por la Plataforma del Tercer Sector de Burgos y respaldado por la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos), el evento forma parte de la estrategia de Burgos 2031, que impulsa la creatividad y la inclusión como ejes del desarrollo social y cultural.

El certamen refuerza, además, el compromiso de Burgos con los derechos culturales y con una idea clave: que la ciudadanía no sea solo receptora de la oferta cultural que impulsa la administración, sino también protagonista de la vida cultural de la ciudad. Desde esta perspectiva, se fomenta que las personas y las asociaciones puedan proponer, crear y compartir sus propias iniciativas, construyendo entre todos una cultura que nace de la participación y el compromiso común.

Festival Cultura y Talento: el dúo perfecto

El programa se desarrollará entre las 10:00 y las 21:00 horas, con dos galas escénicas -de 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 20:30 horas- conducidas por el grupo Ronco Teatro, que dinamizará con su sello personal, el desarrollo del certamen. Las galas incluirán actuaciones musicales, poéticas y escénicas a cargo de entidades como Cocemfe Burgos, Aspamibur, Aspanias, Autismo Burgos, Down Burgos, Fundación INTRAS y Aransbur. Sobre el escenario se sucederán propuestas de saxofón y piano, poesía, teatro y canto, en un formato ágil y participativo que celebrará la fuerza del talento colectivo.

De forma paralela, el público podrá visitar la exposición colectiva 'Arte en clave 2031', abierta del 15 al 21 de noviembre en la segunda planta del Fórum Evolución, durante el horario habitual del edificio. La muestra reúne obras de Cocemfe Burgos, Autismo Burgos, Fundación INTRAS, Asociación Las Calzadas, Down Burgos y Aransbur y tiene como objetivo poner en valor la creatividad como forma de expresión e inclusión.

El certamen contará además con un mercado inclusivo en el vestíbulo del Fórum, donde seis asociaciones ofrecerán productos elaborados en sus talleres ocupacionales, y con una programación de talleres participativos dirigida a niños y niñas, organizada por Down Burgos, Asociación Las Calzadas y Fundación INTRAS. Los talleres, con un máximo de 25 participantes por sesión, requerirán inscripción previa y se celebrarán en horario de mañana (de 10:30 a 12:00 horas) y tarde (de 16:00 a 18:30 horas), con propuestas que combinan creatividad, juego y sensibilización.

El acceso a la exposición, talleres y mercado será gratuito, mientras que las galas tendrán un precio simbólico de 2,50 euros por sesión -una entrada para la de mañana y otra para la de tarde-, disponibles a través de TeleEntradas y puntos habituales de venta.

'Cultura y Talento: el dúo perfecto' se presenta como un espacio de encuentro, expresión y visibilidad del talento inclusivo, que refuerza el compromiso de Burgos 2031 con la participación social y la proyección cultural de la ciudad.