El PSOE exige al PP que arregle la calle Alfonso VIII por su "espantoso estado"

El PSOE exige al equipo de Gobierno que arregle la calle Alfonso VIII, junto al monasterio de Las Huelgas, porque presenta un "espantoso estado". El edil del PSOE Daniel Garabito criticó que el PP alegue que se lleve a cabo por "falta de consenso", según la expresión que, recordó Garabito, utilizó la alcaldesa, Cristina Ayala.

Garabito replicó que sí existía un amplio consenso vecinal, a través de los contactos que se mantuvieron durante el anterior mandato con la Asociación de Vecinos Huelgas Parral, con los que "lanzamos una iniciativa para rehabilitar integralmente toda la zona".

De hecho, recordó en edil responsable de Urbanismo en el pasado mandato, se convocó un concurso de proyectos para llevar a cabo la rehabilitación de este entorno que se llevó el equipo de arquitectos formado por AJO y AU Arquitectos. Garabito sí reconoció que el consenso no era total, ya que había vecinos que rechazaban la eliminación de plazas de aparcamiento, pero también añadió que se trataba de un anteproyecto que todavía podía modificarse para buscar soluciones.

El proyecto planteado por el equipo de arquitectos ganador planteaba una renovación desde la calle Arco del Amparo y toda la calle Alfonso VIII, hacer una plataforma única en la que se eliminaban los aparcamientos y se trasladaban al entorno del centro cívico de las huelgas y una regeneración del pavimento.

Garabito incidió en que se apele al consenso en este proyecto cuando, en su opinión, no se hizo en proyectos como el aparcamiento en altura en la calle María Amigo. Fue la presión vecinal la que hizo que el equipo de Gobierno abandonara esta idea. "De hecho, el otro parking en altura, que amenazan en hacer en el bulevar, no han dicho que no lo van a hacer", recordó.

El mismo consenso, recordó Garabito, que hay en torno al túnel de la calle Santander. Un proyecto, se preguntó si "¿alguien tiene la sensación de que es un proyecto que suscita consenso mayoritario?Porque yo no", ya que "parece que el consenso vecinal para gastarnos 30 millones de euros en hacer un túnel en la calle Santander nos da exactamente igual".