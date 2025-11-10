Aguas de Burgos refuerza la calidad y la transparencia con la digitalización total de su laboratorio

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Aguas de Burgos avanza en su proceso de modernización tecnológica con la implantación de un sistema digitalizado de gestión en su laboratorio, una medida clave para garantizar la máxima calidad y transparencia en el servicio que reciben los burgaleses. Esta herramienta transforma la antigua gestión manual en un modelo plenamente digital, automatizando y controlando en tiempo real todo el proceso analítico.

La digitalización asegura la trazabilidad completa de cada muestra, desde su recogida hasta la validación final del resultado, lo que refuerza la fiabilidad del control de calidad. Con esta capacidad técnica optimizada, el laboratorio ya es capaz de analizar entre 200 y 250 parámetros diarios, lo que reduce significativamente los tiempos de validación y respuesta.

Uno de los mayores beneficios de esta modernización es la toma de decisiones inmediata y precisa. Los resultados de calidad se comunican automáticamente a las plataformas internas de abastecimiento y saneamiento, permitiendo a los responsables técnicos actuar con rapidez ante cualquier incidencia.

Además, la iniciativa eleva los estándares de transparencia pública. El sistema reporta los datos validados a la plataforma estatal SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo) del Ministerio de Sanidad, garantizando la accesibilidad de la información para todos los ciudadanos.

El responsable del laboratorio, Javier García Lomillo, subraya que esta digitalización permite "seguir cada muestra desde su origen hasta el resultado final, con total trazabilidad y fiabilidad, mejorando la calidad y la rapidez del servicio". Estos avances consolidan la excelencia del agua de Burgos, cuyos indicadores clave de pureza, como la turbidez y la conductividad, se encuentran entre los niveles más bajos del país.

Esta actuación, enmarcada en los proyectos DigitAguaBur y +WeBur, está cofinanciada con fondos europeos, lo que, aseguran desde el Ayuntamiento, reafirma el compromiso de Aguas de Burgos con un servicio público sostenible, eficiente y de máxima calidad para la ciudad.