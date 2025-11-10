Detenido en Burgos por acoso prolongado al dueño y las empleadas de una clínica dental

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han detenido recientemente en la ciudad a un hombre, investigado como presunto responsable de un delito de acoso, reiterado y grave, cometido sobre el titular y las empleadas de una clínica dental de Burgos, de la que era cliente desde hacía varios años.

La relación profesional que dio origen a estos hechos se remonta al año 2021. Tras someterse a diferentes tratamientos dentales de manera habitual, el cliente comenzó a mostrar continuos desacuerdos, bien con el precio de los servicios o bien con las propias recomendaciones e indicaciones médicas.

Según las manifestaciones de los perjudicados, desde 2023 dejaron de atender al denunciado, tras un episodio en el que llegó incluso a propinar un empujón a una de las empleadas.

A partir de ese momento, presuntamente el detenido se dedicó a enviar, de forma periódica y repetitiva, mensajes de corte amenazante a través de la aplicación WhatsApp al número de teléfono de la clínica, y llegó a causar desperfectos en el rótulo de la entrada a la misma.

Incluso, pegó notas manuscritas sobre las placas de la entrada, en las que se podía leer: “te arrepentirás cobarde, H. P.” o “te llegará la hora”.

Si bien durante largo tiempo los responsables de la citada empresa de salud bucodental no interpusieron denuncia, esto cambió cuando el mes pasado el investigado se presentó en el portal del domicilio particular de su titular, amenazando con “romperle la cabeza”, detonante que condujo a los afectados a poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

En dicho relato, los denunciantes afirman que la situación sufrida ha afectado gravemente a todos ellos, propietarios y trabajadoras, y también a su propia reputación como empresa, generando además una situación de ansiedad en el desarrollo de su vida personal.