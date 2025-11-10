La Real Fábrica de Tapices muestra sus secretos en el Museo de la Evolución

La exposición de la Real Fábrica de Tapices en el Museo de la Evolución de Burgos estará abierta hasta febrero.TOMAS ALONSO

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

¿Qué tienen en común artistas como Francisco de Goya y diseñadores contemporáneos como Agatha Ruiz de la Prada? La conexión está en un edificio con 300 años de historia que ha sabido actualizar un arte milenario como es el tejido de tapices y alfombras.

La Real Fábrica de Tapices muestra sus secretos, las técnicas y utillaje que les ha posicionado en la excelencia durante los últimos 300 años y la versión 2.0 de una técnica milenaria que han sabido adaptar al siglo XXI. «Es una exposición única, nunca se ha hecho en Europa una exposición de este estilo», apuntó el director de la Real Fábrica de Tapices, Alejandro Klecker.

Una muestra con más de un centenar de piezas, entre ellas siete tapices de gran tamaño. «Nos van a enseñar cómo hay que mirar los tapices para saber valorarlos y disfrutarlos, la Real Fábrica tiene un patrimonio histórico fundamental, pero también ha sabido incorporar la modernidad y pintores y artistas contemporáneos», reivindicó el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, en la inauguración de la exposición ‘Real Fábrica de Tapices. Obra moderna y Contemporánea’ que ocupa la planta -1 del Museo de la Evolución hasta el próximo mes de febrero.

¿Qué hace una exposición de tapices y alfombras en un museo dedicado a la evolución humana? En la inauguración se puso de manifiesto la conexión entre los arqueólogos que desentrañan los secretos de la evolución entre el sedimento de Atapuerca y los 15 maestros tapiceros que siguen practicando el arte del hilo y la lana en producciones contemporáneas o restaurando antiguas creaciones. «Un artesano hace al mes 20 centímetros de tapiz, es decir, trabajan al mismo ritmo que nosotros en una excavación», ejemplificó Juan Luis Arsuaga comisario de la muestra junto con René Jesús Payo y la Real Fábrica. Resulta que ambos ámbitos comparten ‘problemas’. «En el trabajo del artesano que hace los tapices es un problema de confianza porque uno está al lado del otro, exactamente como en una excavación», señaló Arsuaga.

Un total de siete tapices cuelgan de la sala de exposiciones temporales del museo, la muestra cuenta con un centenar de piezas tanto alfombras, como artilugios antiguos y modernos del arte del tejido del tapiz. El objetivo es que «el visitante salga con cinco cosas muy claras: cómo se fabrica una alfombra de nudo turco, cómo se hace una de nudo español, cuánto tardamos en hacer un tapiz, que es un boceto o un cartón y reposteros, técnicas modernas de tintes y restauración del textil con técnicas del siglo XXI», resumió Alejandro Klecker.

La Real Fábrica de Tapices llegó a tener un centenar de tejedoras en su mayor momento de esplendor. Hoy en día son 15 maestros liceros que mantienen vivo un arte con mucha demanda. Una muestra en forma de originales, reproducciones y los cartones, donde el pintor dibuja las características que los artesanos tienen que recrear entre nudos e hilos de diferente grosor que cuenta con visitas guiadas de martes a sábado a las 13 y las 19 horas y los domingos a las 13 horas.

Entre las obras Klecker ha querido reivindicar «una serie de nombres que no son los más conocidos para el público general pero que son grandes artistas en su momento y que tenemos un poco olvidados». Destacó a José María Sert, con obra en el Rockefeler Center, Banca Roschild o la Sociedad de Naciones en los años 30 «es el gran pintor español del siglo XX y lo tenemos un poco arrinconado», señaló.

Junto a él la revolución de las creaciones de Francisco de Goya en forma de cartones que se han seguido replicando. Todos los pintores de cámara del rey elaboraban patrones en óleos y tempera. Y la Real Fábrica de Tapices de España es la única que puede replicar la amplia paleta de colores con una técnica única. «La técnica de trapiel que significa difuminar en hilo lo que el pintor ha hecho en óleo, acuarela o rotulador y hoy en Europa sólo sabemos trapelar aquí».

Y junto a clásicos de renombre y olvidados, los creadores contemporáneos. Faustino Álvarez Quintana, Guillermo Pérez Villalta a los actuales: Alberto Corazón, Manuel Valdés, Alfonso Albacete y diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada o Felipao... Una nueva visión del arte del tapiz que se puede ver en Burgos hasta el mes de febrero.