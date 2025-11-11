Un herido tras el vuelco de un todoterreno en la A-62

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre resultaba herido en un accidente de tráfico que tenía lugar esta mañana, a las 9 horas, en el kilómetro 14 de la autovía A-62, en el término municipal de Buniel, en sentido Palencia. El suceso se ha producido tras la salida de vía y posterior vuelco de un vehículo todoterreno. Como consecuencia del impacto, un varón quedaba atrapado en el interior del habitáculo.

Inmediatamente, se desplegaba un amplio operativo de emergencia con el propósito de excarcelar al herido. Se trasladaban al lugar de los hechos efectivos de Bomberos de Burgos, la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, para asegurar la zona y gestionar la circulación, y a los servicios sanitarios. Sacyl movilizaba una ambulancia de soporte vital y un helicóptero medicalizado para atender y garantizar el rápido traslado del herido.