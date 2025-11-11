Burgos refuerza su proyección internacional con Australia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La embajadora de Australia en España, Rosemary Morris-Castico, ha iniciado hoy una visita oficial a Burgos con una agenda orientada a fortalecer los lazos institucionales y económicos entre la ciudad y Australia, dentro de la estrategia de proyección internacional que desarrolla el Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo (ProBurgos).

La jornada ha comenzado con una recepción oficial en el Ayuntamiento, presidida por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, donde la embajadora ha firmado en el Libro de Honor y ha mantenido un encuentro con representantes municipales y empresariales. A continuación, participará en un almuerzo de trabajo con empresas locales y visitará la planta de Constantia Flexibles, en el polígono de Villalonquéjar, para conocer la actividad exportadora de la compañía hacia Australia y la región Asia-Pacífico.

Por la tarde, la delegación se desplazará al Fórum Evolución para visitar el espacio Burgos Industria, una iniciativa de ProBurgos que muestra la capacidad industrial e innovadora de la ciudad. A las 18:30 horas, en la Sala de Ensayos del Fórum Evolución, la Embajadora ofrecerá una conferencia abierta al público titulada 'Australia: economía abierta, alianzas globales y posibilidades de colaboración con España'. La agenda concluirá con un recorrido privado a la Catedral.

El programa continuará mañana, 12 de noviembre, con actividades centradas en la innovación y la cohesión social. La embajadora mantendrá un desayuno de trabajo con entidades del Tercer Sector vinculadas a proyectos de inclusión y colaboración con empresas, y posteriormente será recibida en la Universidad de Burgos, donde se abordarán posibles líneas de cooperación académica y tecnológica. La agenda finalizará con un recorrido cultural por el centro histórico.

La presencia de la embajadora Morris-Castico se enmarca en la línea de diplomacia económica promovida por ProBurgos. En los últimos meses, la ciudad ha recibido delegaciones de Japón, Alemania y China, consolidando una red de relaciones internacionales orientada al intercambio empresarial y al fortalecimiento de la imagen exterior de Burgos.