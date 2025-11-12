Burgos presenta su potencial como destino de eventos en el Corporate Events Workshop de Madrid

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Oficina de Congresos de Burgos participó en el Corporate Events Workshop (CEW) by MICE & Forum Inside, celebrado en Madrid, una cita de referencia para el sector de los eventos corporativos, reuniones y viajes de incentivo.

El encuentro, especialmente diseñado para el segmento MICE y corporativo, reunió a compradores cualificados y decisores de las principales agencias y empresas españolas, junto a proveedores especializados del sector. El CEW se consolida como uno de los foros más importantes de networking profesional y generación de oportunidades de negocio en el ámbito nacional.

Durante la jornada, la Oficina de Congresos de Burgos mantuvo una intensa agenda de reuniones con el objetivo de reforzar alianzas, generar sinergias y dar a conocer las capacidades de la ciudad como sede de congresos, convenciones y eventos corporativos.

La participación en este workshop permitió presentar la oferta de espacios, servicios y proveedores de Burgos, así como su propuesta de valor diferencial como destino de reuniones y eventos, que combina infraestructuras modernas con una atención profesional y cercana.

Con esta acción, Burgos continúa afianzando su posicionamiento dentro del turismo MICE, participando activamente en los principales foros y mercados del sector para consolidarse como una ciudad preparada, atractiva y acogedora para la organización de eventos corporativos de alto nivel.