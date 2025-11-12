Correa Electrónica, Premio Femebur 2025

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Es una empresa muy nuestra. De la ciudad, de la provincia y muy del metal». Un motivo de peso, pero no el único, para conceder el Premio Femebur 2025 a Correa Electrónica. Inmersa en su 25 aniversario, la firma burgalesa también convenció al jurado gracias a su «clara apuesta por el crecimiento y la tecnología».

Con estas palabras anunciaba este miércoles el presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Burgos (Femebur), Andrés Hernando, la entrega de este galardón para una compañía «referente» tanto dentro como fuera de la provincia. A su lado, el director industrial de la empresa, José Carlos Martínez, agradecía este «reconocimiento al trabajo de los últimos cuatro o cinco años». La clave del éxito, a su juicio, reside en la «eficiencia y rentabilidad» del equipo, matriz del Grupo Nicolás Correa.

Con la entrega del premio, programada para el 21 de noviembre en la sala Pedro Torrecilla de la Fundación Círculo, el presidente de la patronal del Metal destacó la apuesta de la compañía por el crecimiento sostenido. Sobre dicha cuestión, Martínez precisaría a continuación que el año pasado se adquirió una nave anexa de 750 metros cuadrados, plenamente acondicionada y operativa en 2025, mientras se prevé una nueva ampliación para «almacenaje».

A corto plazo, Correa Electrónica aspira a consolidar una facturación de 6 millones de euros en «dos o tres años» gracias a la «mejora de los sistemas productivos». Sea como fuere, lo cierto es que las ventas totales se han incrementado de manera progresiva desde 2020 (2,1 millones) hasta 2024 (4,3). Lo que viene a ser un 66%. En este último ejercicio, los empleados facturaron una media de 150.503 euros por cabeza.

Tal y como puso de manifiesto la propia compañía en la presentación de su candidatura, esta tasa de crecimiento obedece a su «capacidad para ofrecer soluciones altamente personalizadas» y «alineadas con los más exigentes estándares internacionales». Cabe reseñar además que el 90% de los productos acabados se destinan a exportación.

Cifras aparte, el director industrial de Correa Electrónica también subrayó el compromiso con la «sostenibilidad», respaldado por certificaciones internacionales, y la «gestión de residuos». Aparte, la ampliación de las instalaciones ha permitido implementar sistemas de ahorro energético mediante la incorporación de sistemas de iluminación LED y la optimización de equipos climatizadores.

Pese a ello, conviven varios retos por delante. Quizá el más urgente sea la «dificultad de encontrar personal cualificado». A este respecto, Martínez señaló que la formación de personal suele correr a cargo de la empresa: aproximadamente un año con alumnos de Formación Dual y a partir del tercer o cuarto curso en ciclos de Grado Superior.

A día de hoy, Correa Electrónica cuenta con una plantilla de 32 trabajadores. Su objetivo, antes de acabar el año, es llegar a los 35. Por otro lado, la firma se fija como meta solventar otro escollo: la escasez de «maquinaria adecuada para automatizar parte de los procesos».

En un escenario de «incertidumbre» como el actual, marcar la diferencia es fundamental. La última palabra la tienen los clientes y, en este sentido, la compañía debe lidiar con «diferentes sectores y mercados». En cualquier caso, Correa Electrónica celebra este «merecido» premio con la satisfacción de haber pasado de tres empleados en una nave de 100 metros cuadrados en el año 2000 a más de 30 repartidos en 1.500 metros cuadrados a día de hoy.