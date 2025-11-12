Tres detenidos en Burgos por robar 15.000 euros a las ancianas a las que cuidaban

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Burgos encargados de la investigación de delitos contra el patrimonio han detenido a primeros del mes de noviembre a dos mujeres (madre e hija menor de edad) y un hombre, quienes se habrían dedicado a robar y estafar a dos ancianas de Burgos, para quienes la mujer de más edad trabajó durante la primera mitad del mes de agosto pasado como empleada del hogar.

En los 15 días en los que estuvo contratada por las víctimas, la mujer detenida abusó de la confianza depositada en ella y la vulnerabilidad de las dos denunciantes, para sustraerles tanto dinero, joyas, así como las tarjetas de crédito del interior del domicilio de las personas a las que debía cuidad y asistir.

Su hija de 17 años, también detenida, utilizó las tarjetas de crédito sustraídas para efectuar numerosas y constantes compras en comercios, así como retiradas de efectivo en cajeros automáticos. La investigación ha demostrado que la menor logró vincular la tarjeta de la víctima a su propio dispositivo móvil inteligente, apoderándose de las claves para su uso, por lo que abonaba las compras desde su teléfono, sin necesidad de llevar encima las tarjetas físicas.

Respecto del varón detenido –en situación administrativa irregular en España, por lo que se ha incoado un expediente de expulsión del país-, se le atribuye un delito de receptación. Los investigadores consideran que participó activamente en las compras fraudulentas acompañando a las otras investigadas, siendo conocedor del ilícito penal que estaban realizando. Además, fue el encargado de realizar la venta de las joyas sustraídas en un establecimiento de compraventa.

Debido a la comisión de estos ilícitos, el perjuicio económico causado a las denunciantes asciende a unos 15.000 euros.