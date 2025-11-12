El Ayuntamiento de Burgos celebra con charlas, teatro y un pleno infantil el Día Mundial de la Infancia

El concejal de Familia, Infancia y Mayores, José Antonio López, en la presentación de actividades por el Día de la Infancia.EUROPA PRESS

Una charla coloquio, una obra de teatro y el pleno infantil conforman el programa de actividades impulsado por el Ayuntamiento de Burgos con motivo del Día Mundial de la Infancia 2025 con el objetivo de garantizar los derechos de los niños, una "responsabilidad de toda la sociedad".

El concejal de Familia, Infancia y Mayores, José Antonio López, ha presentado este miércoles, 12 de noviembre, la programación en marcada en una jornada que busca asegurar "los derechos de la infancia", "una obligación legal" e "imperativo ético".

En este sentido, López ha recordado que desde su área de Gobierno ha existido siempre un "compromiso claro y directo" en conseguir mejorar estos "retos que acucian a la sociedad", y ha reafirmado la voluntad del Ayuntamiento de "construir una ciudad verdaderamente amiga de la infancia".

Así, ha subrayado que Burgos cuenta con el título de Ciudad Amiga de la Infancia" -ahora en fase de renovació-- y ha detallado las actividades, entre las que destaca el Pleno del Consejo de Infancia que se celebrará el 20 de noviembre a las 18.30 en el Salón de Plenos del Consistorio con la participación de la alcaldesa, Cristina Ayala.

Además, entre las novedades de esta edición figura una conferencia sobre 'Crianza Positiva: Primeros vínculos que apoyan la crianza de los hijos e hijas en la adolescencia', que tendrá lugar el 13 de noviembre y estará impartida por la psicóloga sanitaria Natalia Sanza y el psicólogo Víctor Merino, de la Fundación Candeal.

Por otro lado, en el marco del Día de la Infancia, se representará la obra teatral 'Dejadme ser niño, niña', a cargo de la compañía Teatro Margarito y Cía. La función tendrá lugar el 20 de noviembre en el Centro Cívico Río Vena y el 27 de noviembre en el Centro Cívico Gamonal Norte, ambas a las 18.00 horas.