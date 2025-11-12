Deportes realiza en Burgos obras de importancia en una docena de instalaciones

Exterior del edificio central de las piscinas de El Plantío. En la imagen se observa su falta de conservación.©Tomás Alonso

La presidenta del Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Deportes de Burgos, Carolina Álvarez, ha informado de que el Consistorio tiene en marcha una docena de obras de "envergadura" en instalaciones deportivas de la ciudad. Entre todas ellas suman "entre seis y siete millones" de euros de presupuesto.

Álvarez ha precisado que se encuentran en marcha diversos procedimientos de contratación como el edificio central de piscinas de El Plantío o en la cubierta del polideportivo del mismo nombre; ha citado también las actuaciones en los vestuarios y renovación de iluminación de los campos de fútbol de Pallafría; en el polideportivo Javier Gómez, en los vestuarios y pistas de tenis de Río Vena y la sustitución del techo de policarbonato y pavimento exterior de esta instalación.

También ha aludido al nuevo suelo del polideportivo Carlos Serna, la cubierta de Lavaderos, la piscina exterior, cubierta del polideportivo, los vestuarios de rugby y caldera del módulo de atletismo en el complejo de San Amaro y la demolición del velódromo de San Cristóbal.

Otras obras se llevarán a cabo en el polideportivo Mariano Gaspar, se hará la climatización de oficinas y gimnasio en San Amaro y El Plantío o los campos de fútbol del Silo. Álvarez ha recordado que se están realizando "permanentemente" mejoras y reparaciones en las distintas instalaciones deportivas.

Ha apuntado que desde principios de septiembre, el equipo de mantenimiento trabaja en "actualizar estas instalaciones y arreglar" esos deterioros.

En la sesión del Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Deportes también se ha abordado la "aprobación de solicitudes de ayudas" para los cursos de invierno y escuelas deportivas municipales correspondientes al curso 2025-2026 en los centros escolares.