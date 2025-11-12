Premio Meninas 2025 al turno de oficio de violencia de género del Colegio de la Abogocía de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El turno de oficio de violencia de género del Colegio de Abogados de Burgos ha sido reconocido con el premio Meninas 2025 por ser pionero en asistencia jurídica especializada. El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha anunciado hoy los Reconocimientos Meninas 2025, unos galardones concedidos por el Ministerio de Igualdad, a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, con el objetivo de reconocer la labor de personas, entidades y colectivos que trabajan activamente para erradicar la violencia contra las mujeres y promover la igualdad real.

Durante su intervención, previa a la representación de la obra teatral Francisca -que aborda el primer divorcio justificado en la violencia de género-, Sen destacó que los Reconocimientos Meninas “no son premios, sino reconocimientos públicos a una labor sostenida, comprometida y transformadora”.

El delegado explicó que los criterios de selección valoran la trayectoria y compromiso con la lucha contra la violencia de género, el impacto social real de las acciones desarrolladas, la innovación y coordinación institucional y el efecto directo en la vida de mujeres y niñas.

“Castilla y León vuelve a demostrar que cuenta con una enorme red de profesionales, activistas, asociaciones y fuerzas de seguridad cuya dedicación salva vidas, rompe silencios y abre caminos hacia la igualdad”, subrayó Nicanor Sen.

El reconocimiento autonómico ha sido otorgado a la Fundación INTRAS, por sus 30 años de acompañamiento a personas con problemas de salud mental y atención integral a mujeres con doble vulnerabilidad: salud mental y violencia de género.