Herido un octogenario en otro atropello en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Segundo atropello en Burgos en pocas horas. Un hombre de unos 80 años ha resultado herido en un atropello. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 11.48 horas en la que se informaba de un atropello de una furgoneta a un varón de unos 80 años cuando daba marcha atrás en la calle Alcalde Fernando Dancausa número 16.

Se informa a la policía local de Burgos, a CNP y a Sacyl que moviliza una ambulancia al lugar. Es el segundo atropello que se registra esta mañana en la ciudad. Una mujer de 63 años resultó herida en un atropello en la avenida Castilla y León, en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 9.29 horas en el que se informaba de un atropello en la avenida Castilla y León, frente al centro cívico.