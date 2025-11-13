Hispania Nostra y Fundación Círculo reúne a 35 expertos europeos en arte sacro en Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

35 expertos del patrimonio religioso de países europeos como Bélgica, España, Portugal, Francia, Suecia, Alemania, Países Bajos o Italia se reúnen hasta el 15 de noviembre para abordar la actualidad de la conservación y puesta en valor del arte sacro en Europa en Burgos. Se trata de una representación de los integrantes de Europae Thesauri entre los que se encuentra monseñor Burguès, antiguo bibliotecario de la Santa Sede. Un evento organizado por Hispania Nostra y Fundación Círculo.

Esta entidad tiene su sede en Bélgica y realiza su asamblea general anual en un país europeo diferente cada vez. Por segunda vez se organiza en España de la mano de Hispania Nostra en colaboración con Fundación Círculo. "Burgos para nosotros es un ejemplo de buena práctica en patrimonio que conocimos muy bien a través del premio concedió a ese archivo maravilloso de la Catedral y su catalogación", remarcó la directora de la asociación Hispania Nostra, Bárbara Cordero.

El objetivo de estas entidades es el de "trabajar juntos, unir fuerzas porque el arte religioso es poco conocido por las políticas culturales europeas y estamos aquí para hacer comprender y decir que, como hacéis aquí en Burgos, el arte religioso es uno de los fundamentos de nuestra Europa, de nuestros países, de nuestra cultura y es importante que las nuevas generaciones sean conscientes de eso", remarcó el presidente de Europae Thesauri, Bertrand Berthod.

La anterior cita de expertos europeos en patrimonio religioso se celebró en Aragón, dividido en tres sedes: Zaragoza, Huesca y Teruel, "fue una cosa más difuminada al estar en tres localidades, algo tan bonito como esto no lo van a encontrar", señalaba el presidente del Centro de Estudios Borjanos y miembro de la Junta Directiva de Hispania Nostra y Europa Nostra, Manuel Gracia Rivas.

Burgos, Lieja, Brujas y Lille

Durante la jornada técnica se abordaron cuestiones como la difusión y comprensión didáctica de la Catedral de Burgos a lo largo de los siglos; La protección en el beguinaje de Brujas; la situación actual del Museo Diocesano de Lieja (Bélgica); La exposición Big Picture organizada por Europae Thesauri y la Catedral de Brujas (Bélgica); la apertura del Tesoro de la catedral de Lille (Francia); Y sobre el museo del convento de Santa Clara de Borja (Zaragoza); y aspectos del patrimonio mueble como la simbología de cálices y otros vasos sagrados, Santa Bárbara una pieza de orfebrería en esmalte o las estrategias de vida y supervivencia de un Conservatorio Diocesano de Arte Sagrado francés.

No es el primer acto que Hispania Nostra celebra en la provincia. Gracia Rivas recordaba la presencia de la entidad y el actual Marqués de Santa Cruz que se personaron en la capital burgalesa en defensa de la Catedral de Burgos cuando se desmoronaba o, recordaba, la entrega de uno de los primeros premios que recibió España por la intervención en Covarrubias. "Queremos poner ante los ojos de Europae Thesauri el amplísimo patrimonio desde el punto de vista de arte religioso y también monumental de Burgos", remarcó.

De esta manera, tras la jornada técnica de arranque se plantean visitas a toda la provincia. De esta manera se realizará una completa visita a la Catedral de Burgos, el Monasterio de las Huelgas Reales y La Cartuja de Miraflores en la capital. Además, el grupo de expertos se trasladarán a conocer el patrimonio de las localidades de Lerma, Covarrubias y Silos.

El encuentro es "uno de los congresos más importantes relacionados con el arte sacro" y que "es un verdadero placer de cara a que la ciudad quiere alcanzar el ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y, de esta manera, abrimos nuestra ciudad a Europa con una seña de identidad tan importante como el arte religioso", valoró el presidente de Fundación Círculo, Emilio de Domingo.

Todos reivindican que "el arte religioso es un referente de la construcción de Europa, de nuestra identidad que hay que poner en valor", explicó el presidente del Centro de Estudios Borjanos. Remarcó, eso sí, que "está integrado fundamentalmente por países católicos, aunque los países ortodoxos de oriente también son Europa y nuestra esperanza es que puedan integrarse".