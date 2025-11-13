Tercer atropello en Burgos en un día

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tres personas, dos hombres y una mujer, resultaron heridos en otros tantos atropellos registrados con pocas horas de diferencia en la capital. El primero de los accidentes se produjo cuando una mujer de 63 años resultó herida en la avenida Castilla y León, en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía un aviso a las 9.29 horas en el que se informaba de un atropello en la avenida Castilla y León, frente al centro cívico de Gamonal Norte.

El segundo de los atropellos se produjo cuando a las 11.48 horas el centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 11.48 horas en la que se informaba de un atropello de una furgoneta a un varón de unos 80 años cuando daba marcha atrás en la calle Alcalde Fernando Dancausa número 16.Un varón de unos 70 años de edad que iba en silla de ruedas era el tercer atropello de la jornada de ayer en Burgos, según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

A las 14.02 horas informaron del atropello de un turismo que estaba dando marcha atrás a un varón de unos 70 años que iba en silla de ruedas en la calle Eloy García de Quevedo, frente a la Escuela Politécnica. Se pasó el aviso a la policía local de Burgos, a Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que movilizó una ambulancia al lugar.