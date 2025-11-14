Hospital Recoletas Salud realiza pruebas de sangre en colaboración con la Asociación de Diabetes Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Son numerosas las actividades que están llevándose a cabo durante esta semana y la próxima con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes. Y, este año, el hospital Recoletas Salud, en colaboración con la Asociación de Diabetes de Burgos ha realizado a más de un centenar de pacientes pruebas gratuitas de medición de glucosa en sangre.

Una iniciativa que forma parte de la campaña de concienciación a la población burgalesa sobre diabetes y la importancia de un diagnóstico a tiempo y un estilo de vida y alimentación saludable.

El presidente de la Asociación Diabetes Burgos, Mariano Cerdán acompañado de voluntarios se ha acercado hasta el hospital Recoletas Salud donde todos ellos, han ofrecido información acerca de la Asociación y de las actividades que realizan a muchas de las personas que se han interesado.

Desde el servicio de Endocrinología del hospital Recoletas Salud insisten en la prevención, en adquirir hábitos de vida saludable y destacan la importancia de un diagnóstico precoz para realizar cuanto antes el abordaje terapéutico adecuado y así evitar la evolución de la diabetes y sus complicaciones.

Asimismo, recuerdan que el 80% de las personas que sufren diabetes tipo 2 podrían haberla evitado con una alimentación saludable, actividad física regular, un peso adecuado y evitando el tabaco.

Pilar Gómez, directora gerente de Recoletas Salud Burgos, ha agradecido al equipo de enfermería su colaboración y ha reiterado su apoyo a la Asociación de Diabetes Burgos, señalado que “colaborar en el control adecuado de la diabetes es esencial para prevenir complicaciones más graves que puedan surgir”.