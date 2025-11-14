Temiño asume la portavocía y Rodríguez la viceportavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Josué Temiño Cantero, da a conocer los cambios que se han producido en la formación tras la salida de Daniel de la Rosa.

De esta manera, Sonia Rodríguez Cobos pasará a ser la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos. Unos cambios que conllevan la entrada de Temiño en las diferentes comisiones, y ahora será miembro de la comisión de Hacienda, Urbanismo y ProBurgos, además de Medio Ambiente.

También será el representante socialista en el Consejo Social de la Ciudad de Burgos y en el Consejo de Administración de Cetabsa.