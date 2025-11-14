Temiño asume la portavocía y Rodríguez la viceportavocía del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos
El grupo municipal socialista se reestructura tras la marcha de Daniel de la Rosa
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Josué Temiño Cantero, da a conocer los cambios que se han producido en la formación tras la salida de Daniel de la Rosa.
De esta manera, Sonia Rodríguez Cobos pasará a ser la viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos. Unos cambios que conllevan la entrada de Temiño en las diferentes comisiones, y ahora será miembro de la comisión de Hacienda, Urbanismo y ProBurgos, además de Medio Ambiente.
También será el representante socialista en el Consejo Social de la Ciudad de Burgos y en el Consejo de Administración de Cetabsa.