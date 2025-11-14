Tres detenidos en Burgos por robar efectos por valor de 15.000 euros en una empresa de paquetería

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Comisaría Provincial de Burgos han detenido a tres individuos como presuntos autores de un robo con fuerza en las cosas, cometido en el interior de una empresa de paquetería radicada en un polígono de la ciudad, de cuyo interior sustrajeron dinero en efectivo y productos tecnológicos. El valor total del perjuicio causado asciende a unos 15.000 euros.

La investigación policial, denominada Operación ‘Repuesto’, comenzaba a finales del mes de julio de este año, tras la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional. En ella, se refería que personas desconocidas habrían entrado de madrugada a la nave, sustrayendo un importante número de efectos -principalmente productos de electrónica y telefonía- allí guardados.

Las primeras comprobaciones constataron la ausencia de signos de fuerza en el acceso a la nave, lo que resultó relevante para enfocar las pesquisas policiales, así como que cometieron el hecho ocultando sus rostros.

Además, los investigadores hallaron una conexión entre alguno de los efectos robados y un ex trabajador de una empresa de distribución de paquetería. Este individuo, considerado el cabecilla del robo, tenía conocimiento de las claves de acceso a la nave, y aprovechó tal circunstancia para, acompañado de sus dos cómplices, penetrar en las instalaciones y sustraer los efectos denunciados.

Los tres varones presentan un dilatado historial delictivo, por robos con violencia, con fuerza y hurtos, entre otros hechos. Junto con el atestado policial que contiene los resultados de la operación ‘Repuesto’, ya han sido puestos a disposición judicial.