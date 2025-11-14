“En la danza hay dolor, hay presión, hay días duros, pero compensa”

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La danza llegó a la vida de Mario Galindo tras ver los primeros pasos de su hermana mayor. “Vi un poco lo que era, le pedí a mis padres que lo quería hacer yo también”, recuerda. Así que de la escuela de danza de su barrio pasó en 2014 a formarse en el Real Conservatorio de Danza Mariemma donde se graduó en 2019 con honores: premio fin de grado. Siguió su formación en el San Francisco Ballet y poco después accedió a la Compañía Nacional de Danza en 2021.

Este fin de semana vuelve a las aulas. Esta vez como profesor. Impartirá la 1ª Masterclass del AMPA de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’, Burgos. Un encuentro con estudiantes de los cursos de profesional de Danza Clásica y Contemporánea que se imparten en el centro burgalés. “Voy a intentar transmitirles mi manera de ver esta profesión, más allá de los conocimientos que podamos tratar en la clase”.

Durante los últimos cinco años ha podido constatar lo que había experimentado como estudiante. La carrera de bailarín es “sacrificada tanto física como mentalmente, hay dolor, hay presión, hay días duros, pero compensa”, asegura. Él mismo sigue en una experimentación continua. “Mi aspiración es seguir ampliando mi repertorio y seguir ganando calidad como artista”, explica.

Se mueve en todos los estilos “he podido bailar variedad de estilos en el repertorio”, pero reconoce que donde se siente más cómodo en los clásicos. “Esta forma artística es muy afín a mis gustos en cuanto a los movimientos, y nunca me aburriré de ella porque cada día la entiendo de una forma distinta”, remarca.

En estos cinco años en la CND reconoce que “cada día es distinto”. Su día a día empieza en el gimnasio, calentamiento y ensayos. Tras el mantenimiento físico, cada bailarín trabaja sus propias piezas. “Si tenemos estreno o hay algún stager montando alguna pieza nueva”. Así ha desempeñado papeles principales en Pulcinella de Blanca Li, A tu vera de Sara Calero y Joaquín De Luz, Heatscape de Justin Peck, La Sylphide de August Bournonville, Swoosh y Passengers Within de Joaquín De luz, Polyphonia de Christopher Wheeldon y Tschaikovsky pas de deux de George Balanchine entre otros.

Con una corta, pero sólida trayectoria, Galindo es bailarín solista, puesto que alcanzó un año después de ingresar en la Compañía Nacional de Danza. Sigue pensando en trabajar, perfeccionar sus movimientos y avanzar en su experimentación en torno a la danza. Un trabajo que le ha otorgado premios y reconocimientos. En 2023 fue galardonado en la 51 gala de los Premios Positano Leónide Massine como ‘bailarín del año en la escena internacional’.

Mario Galindo estrena el programa de Masterclass del AMPA de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’, Burgos, que persigue “ampliar la perspectiva de la realidad de la danza del nuestros bailarines de la mano de profesionales en activo”, explican. A esta actividad le seguirán otras vinculadas a la otra especialidad que se imparte en el centro burgalés, Danza Contemporánea, y otra vinculada a Danza Teatro.