El XI Concurso de Postres endulza la festividad de San Alberto Magno en Ciencias

Como es tradición, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos ha conmemorado la festividad de San Alberto Magno con una jornada especial en la que el componente creativo, el compañerismo y la participación han tenido un protagonismo destacado. Tras las conferencias celebradas durante la semana, hoy se ha puesto el colofón al programa de actos con el broche más dulce, el XI Concurso de postres San Alberto Magno, que promueve el Departamento de Química.

Más de una docena de “golosas propuestas”, como ha asegurado el vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social, Delfín Ortega, que presidió la entrega de premios han participado en esta iniciativa que “construye comunidad” y permite compartir unos momentos de compañerismo de forma distendida.

El primer premio ha recaído en María jesús Riaño Irazabal, personal de gestión y servicios del Departamento de Física. El segundo y tercer premio han correspondido a Jairo Fidalgo Zorrilla y Ana Herrero Gutiérrez, investigadores del Departamento de Química.

Además, se han concedido tres accésits a Alondra Jiménez Pérez y Sara Santamaría Herrera, Fuensanta Ibáñez, y María Soledad Carrasco del Monte

Por otro lado, se han entregado el premio del concurso de carteles que se convoca para elegir la imagen de esta fiesta, el primer premio ha correspondido a Daniel Cortés Batista, diseñador gráfico de ICCRAM. También se han entregadoun accésit a Susana Palmero Díaz y una mención de honor a Claudilla Moradillo Sanllorente.

Tras la ceremonia, el público asistente: docentes, alumnado y personal de gestión, tuvo la oportunidad de degustar todos los postres, acompañados de un chocolate, cortesía de la Facultad.