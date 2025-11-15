El Colegio de Médicos rinde homenaje a Basilio Ordóñez, el colegiado más longevo de Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Colegio Oficial de Médicos de Burgos (COMBU) celebró en la tarde de ayer un emotivo homenaje al Dr. Basilio Ordóñez, pediatra arandino y colegiado más longevo de toda la provincia, cuya trayectoria profesional y humana ha dejado una huella profunda en varias generaciones de familias ribereñas. A sus 104 años, Ordóñez fue reconocido -en un acto celebrado en la capital arandina- como una pieza fundamental en la historia de la Medicina en Aranda de Duero.

El acto contó con la presencia del alcalde de Aranda de Duero, Antonio de Linaje, del vicepresidente del COMBU, José Herrero, así como de los comisarios de la exposición conmemorativa del 125 aniversario del Colegio de Médicos, los doctores Martín de Frutos y José Manuel López Gómez. También acompañaron al homenajeado numerosos familiares, visiblemente emocionados ante el reconocimiento público al veterano pediatra.

Durante el acto, celebrado en el centro de la Fundación Caja de Burgos donde se ubica hasta finales de mes la exposición ‘125 años de Medicina en la provincia de Burgos’, se destacó la extraordinaria dedicación del Dr. Ordóñez a lo largo de más de un siglo de vida, en el que ha sido testigo de grandes transformaciones científicas y sociales. Su labor profesional permitió ver crecer a generaciones de niños arandinos, a quienes atendió no solo desde la Medicina, sino desde una profunda vocación de servicio y humanidad.

En el discurso institucional se puso en valor la empatía, paciencia y cercanía que siempre caracterizaron al pediatra, cualidades que lo convirtieron en un referente para las familias y en un maestro para numerosos jóvenes médicos. “Ha sido un faro de esperanza en momentos de incertidumbre y un ejemplo vivo del compromiso del juramento hipocrático”, destacó Herrero, durante el homenaje, al tiempo que agradeció a Basilio haber participado “también de forma activa y personal en el vídeo ‘Volvería a ser médico’- pieza clave de la efeméride del 125 aniversario del Combu.

El COMBU hizo entrega al Dr. Ordóñez de una placa conmemorativa como símbolo del respeto, admiración y gratitud por su excepcional trayectoria. “Su legado es más grande que cualquier reconocimiento”, se señaló, “pero este gesto quiere transmitir el inmenso cariño que toda la comunidad médica y la sociedad sienten por él”.

El homenaje concluyó con un prolongado aplauso dirigido a quien, para Aranda de Duero, no es solo un médico histórico, sino una auténtica leyenda viva cuyo ejemplo continúa iluminando la profesión