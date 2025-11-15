La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha participado en la presentación del Foro de Alojamientos Turísticos de Castilla y León que ha tenido lugar este sábado en Intur.JCYL

El Museo de la Evolución Humana de Burgos acogerá la celebración del Foro de Alojamientos Turísticos de Castilla y León el próximo día 25 de noviembre.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha participado en la presentación de este foro que ha tenido lugar este sábado en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur) que se celebra conjuntamente con AR-PA Turismo Cultural, y que abre desde hoy y hasta mañana, sus puertas a la visita para el público.

Durante su intervención, la viceconsejera ha señalado que han sido "muchos los eventos exitosos" que se han celebrado de forma conjunta entre la Confederación de Empresarios de Hostelería y la Junta, como el concurso regional de tapas o el gran evento de la Cumbre Internacional de Gastronomía en Salamanca.

También ha explicado que en Intur hay en el espacio no gastronómico del expositor de la Administración autonómica un proyecto conjunto de degustación de los "buenos sabores" de Castilla y León.

Precisamente, ha destacado que en el ámbito no solo de los sabores sino también en el de los alojamientos tiene contexto este foro que además se va a celebrar en uno de los espacios de la Junta en Burgos, un espacio del que "también se habla mucho en Intur y AR-PA Turismo Cultura estos días".