Burgos promueve hábitos de vida saludables para todas las edades

El baloncesto era una de las actividades deportivas.TOMAS ALONSO

El polideportivo de la Universidad de Burgos acogió una nueva jornada de ‘Deporte y Familia’. Un evento que organiza actividades para todos los públicos, sin límite de edad, y que incluyeron sesiones de diferentes disciplinas deportivas -baloncesto, fútbol, vóley, balonmano, tiro con arco, fútbol sala, hockey y minigolf- combinadas con juegos populares y tradicionales como la rana, la petanca, el Jenga, el tres en raya o la carrera de sacos, además de atracciones infantiles con hinchables. A ello se suman propuestas inclusivas, como baloncesto adaptado en silla de ruedas y goalball, un área de i-sports con simulador de ciclismo y gafas de realidad virtual que ofrecen 13 disciplinas, un espacio de nutrición con expertos en alimentación y actividad física, y una zona de guardería, ludoteca y relax para los más pequeños, con juegos de mesa y pintacaras.

Esta iniciativa, que se celebró por tercer año consecutivo en distintas capitales de provincia de Castilla y León, tiene como principales objetivos la promoción de hábitos de vida saludables, el fomento de la actividad física en todas las edades y la inclusión de acciones accesibles para todos. Además, se impulsa la práctica deportiva en un entorno lúdico y familiar, sin carácter competitivo, priorizando la participación y el disfrute colectivo. En la edición anterior participaron 482 personas en Burgos, entre ellas 252 niños y 230 adultos, lo que supuso la asistencia de 197 familias.