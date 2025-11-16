La carpa rebosa ciencia y fantasía en Burgos con 'Artifice'

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El Circo Stellar regresa a la ciudad con ‘Artifice’, un espectáculo completamente nuevo que, en palabras de su coordinador artístico, José García, «busca dar una vuelta de tuerca» a la oferta tradicional, de la que, respetando la esencia del género, suele desmarcarse esta compañía, la única de carpa de Castilla y León.

Promete dejar sin aliento a los asistentes. Y suele cumplir. Bien lo saben los burgaleses, que llevan años rindiéndose a los encantos de esta «gran familia», que los visita cada año desde 2018 con su firme apuesta por un «circo contemporáneo que mezcla disciplinas y construye una narrativa escénica más compleja».

La ciencia se erige en protagonista de esta nueva propuesta. Se alía para la ocasión, como no, con las artes más sorprendentes, para dar forma a una atmósfera de fantasía que cautiva a los asistentes durante las dos horas que dura la función. Un inventor chiflado, con mucha guasa, ejerce de maestro de ceremonias y clown a partes iguales. «Con sus experimentos e invenciones, que a veces salen bien y a veces salen mal, busca atraer la mirada del espectador», explica García, para detallar que este personaje, que también cumple un papel cómico, realiza diversas salidas a pista e incluso interactúa con el público «para que se sientan más partícipes de esa historia». Es, en suma, el artífice, valga la redundancia del guion por el que desfilan los diferentes números, algunos de notable riesgo para pasmo y asombro de los presentes.

Así, ‘Artifice’ acerca disciplinas de suelo y de altura, buena parte de gran exigencia física y técnica. Entre ellas, García destaca «suspensión capilar a más de 8 metros de altura, cuadrante aéreo a 10 metros, cintas aéreas, mástil chino, lollipop (similar al pole dance, pero con un aro incorporado) y un número de cadenas aéreas». También se incluyen las habituales telas, junto con nuevos elementos que completan el universo de este singular espectáculo.

Esta variedad escénica, sin embargo, se articula bajo un enfoque narrativo propio del circo contemporáneo, más teatralizado que el tradicional. «Apostamos por una mezcla de teatro, danza y circo para cumplir con las exigencias del público», explica el coordinador. Y es que la intención es que el espectador no solo observe una sucesión de números, por muy sorprendentes que sean, sino que reciba un mensaje y viva una experiencia más completa: «Queremos que los espectadores puedan decir que han visto un espectáculo redondo, de cinco estrellas».

El montaje cuenta con un elenco internacional. «Los artistas provienen de varios países de Europa, como Ucrania, Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal, y también España», precisa García. Hasta quince saltarán a la pista emplazada hasta el 30 de noviembre en la carretera Poza, aunque la «familia Stellar al completo asciende a unas 30 personas, incluyendo equipo técnico, montaje, administración y dirección». «Juntos movemos nuestra ciudad portátil de un sitio a otro durante todo el año», resume el coordinador artístico, para aclarar que solo paran tres semanas en junio para vacaciones y mantenimiento de las instalaciones, en constante mejora.

Porque el esfuerzo renovador no se limita al contenido artístico. Circo Stellar ha invertido de forma continua en su infraestructura desde su creación en 2018. «A día de hoy se podría decir que prácticamente desde que empezamos hemos cambiado el total de las instalaciones», afirma García. La compañía estrenó carpa principal el año pasado y cuenta también con otra de acceso reciente, además de una grada completamente nueva para esta temporada. A ello se suman los desembolsos permanentes en iluminación, sonido y escenografías, producidas siempre por empresas españolas.

Otro de los orgullos de la compañía es su identidad territorial. La consideran un factor diferencial y la abanderan en sus giras por toda España. Su objetivo en Burgos y en otras ciudades de la región, explica, es que el público de la comunidad «sepa que hay un circo que pertenece a Castilla y León».

Los horarios para las funciones previstas en Burgos son viernes a las 18.30 horas, sábados a las 17 y 19.30 horas, y domingos a las 18 horas. Para adquirir entradas, el público puede entrar en su web www.circostellar.com o comprar desde la pestaña correspondiente. En taquilla se podrá adquirir entrada desde una hora antes de cada función, en efectivo o con tarjeta. En cuanto a los precios y descuentos, hay tres categorías: Butaca Bronce, Butaca Plata y Butaca Oro y los descuentos para grupos (más de 10 personas), familias numerosas o estudiantes universitarios solo se aplican en taquilla.