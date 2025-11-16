La Primitiva deja en Burgos un premio de 109.000 euros

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El sorteo de La Primitiva de anoche dejó un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario), dotado con 109.257 euros, en la ciudad de Burgos. En concreto, la apuesta se validó en el despacho receptor 18.075 de la capital, ubicado en el número 6 de la carretera de Poza.

Según informan desde Loterías y Apuestas del Estado, no hubo ningún acertante de primera categoría y apareció otro boleto de segunda en Alcolea de Calatrava (Ciudad Real). La combinación ganadora estuvo compuesta por los números 23, 31, 32, 39, 41 y 48. El complementario correspondió al 49 y el reintegro, al dos. La recaudación del sorteo ascendió a 10,77 millones de euros.