Burgos corre kilómetros solidarios para dar visibilidad al cáncer de páncreas
La capital acogió la I edición de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas / Los burgaleses agotaron los mil dorsales disponibles y se recaudaron 8.000 euros
Visibilizar uno de los tumores más agresivos y con menor tasa de supervivencia, y recaudar fondos para impulsar la investigación y la concienciación social sobre la enfermedad. Ese es el objeto de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas que este domingo ha celebrado su primera edición en la capital burgalesa con un gran éxito de participación con 1.000 vecinos recorriendo los 5 km de carrera y marcha.
Con su debut, Burgos se suma así a un movimiento solidario que, desde su creación en el año 2015, impulsa la investigación del cáncer de páncreas y acompaña a quienes conviven con la enfermedad.
Factores de riesgo
Los factores de riesgo más importante son el consumo de tabaco, que podría ser responsable del 25% de los casos, y la predisposición genética. Otros factores de riesgo que se han relacionado con la enfermedad son la obesidad, la diabetes, el consumo excesivo de alcohol o de carne roja, el bajo consumo de fruta, la pancreatitis crónica o la infección por Helicobacter pylori.
La incidencia crece
Precisamente acciones como esta carrera promovida por la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN), que representa a los pacientes afectados por este tumor junto con la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), que representan a los médicos e investigadores especializados en el estudio y manejo de las enfermedades del páncreas, quieren dar visibilidad a la enfermedad y dar voz a la necesidad de destinar más fondos a la investigación de este cáncer
En primera persona
Al igual que a ellas, le encantaba correr y «celebrar su vida de esta manera» y además «apoyar a la investigación» es «una muy buena forma de tenerlo presente», señalan emocionadas.