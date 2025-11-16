Burgos corre kilómetros solidarios para dar visibilidad al cáncer de páncreas

Visibilizar uno de los tumores más agresivos y con menor tasa de supervivencia, y recaudar fondos para impulsar la investigación y la concienciación social sobre la enfermedad. Ese es el objeto de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas que este domingo ha celebrado su primera edición en la capital burgalesa con un gran éxito de participación con 1.000 vecinos recorriendo los 5 km de carrera y marcha.

Con su debut, Burgos se suma así a un movimiento solidario que, desde su creación en el año 2015, impulsa la investigación del cáncer de páncreas y acompaña a quienes conviven con la enfermedad.

Instante de la Carrera contra el Cáncer de Páncreas.TOMAS ALONSO Factores de riesgo El cáncer de páncreas es, a día de hoy, la cuarta causa de muerte por cáncer y, a pesar de múltiples avances, sigue presentando un pésimo pronóstico. En España, según los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer, el cáncer de páncreas ocupa el 8º puesto en frecuencia, con una incidencia anual en 2023 de 8.993 casos, de los que 4.441 fueron varones y 4.552 mujeres.



Los factores de riesgo más importante son el consumo de tabaco, que podría ser responsable del 25% de los casos, y la predisposición genética. Otros factores de riesgo que se han relacionado con la enfermedad son la obesidad, la diabetes, el consumo excesivo de alcohol o de carne roja, el bajo consumo de fruta, la pancreatitis crónica o la infección por Helicobacter pylori.



Instante de la Carrera contra el Cáncer de Páncreas.TOMAS ALONSO La incidencia crece Los últimos estudios sobre el cáncer de páncreas en adultos jóvenes ha revelado que, si bien la incidencia de cáncer de páncreas en adultos jóvenes es cada vez mayor, la tasa de mortalidad permanece estable. Esta mayor incidencia parece deberse a una mayor detección de cáncer endocrino más pequeño y en etapa temprana.



Precisamente acciones como esta carrera promovida por la Asociación Cáncer de Páncreas (ACANPAN), que representa a los pacientes afectados por este tumor junto con la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG), que representan a los médicos e investigadores especializados en el estudio y manejo de las enfermedades del páncreas, quieren dar visibilidad a la enfermedad y dar voz a la necesidad de destinar más fondos a la investigación de este cáncer

Instante de la Carrera contra el Cáncer de Páncreas.TOMAS ALONSO En primera persona En la línea de salida, Marta y Marina se preparan para correr. Asiduas de las carreras de 5 y 10 km, esta vez corren por una causa que les toca de cerca. Un familiar cercano falleció el pasado año a causa del cáncer. «No fue cáncer de páncreas, pero vimos como nuestro familiar se apagaba en muy poco tiempo también de un tipo de cáncer agresivo».



Al igual que a ellas, le encantaba correr y «celebrar su vida de esta manera» y además «apoyar a la investigación» es «una muy buena forma de tenerlo presente», señalan emocionadas.

Instante de la Carrera contra el Cáncer de Páncreas.TOMAS ALONSO Más apoyo psicológico Unos metros más atrás, Carmen y Manuel se preparan para arrancar. En su caso se han apuntado a la marcha. «Yo fui paciente oncológica hace ya unos años y afortunadamente lo superé», apunta esta burgalesa que hace hincapié en «la importante que es destinar recursos a la investigación y al apoyo psicológico en el diagnóstico, la enfermedad y la vida posterior».