Vandaliza en Burgos un arco histórico para felicitar el cumpleaños a su prima

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No le bastaba con poner el mensaje en redes sociales, en cualquiera que sea la que pueda utilizar. No se le ocurrió otra cosa que vandalizar el arco de San Esteban una de las joyas arquitectónicas de Burgos con una pintada en la que felicitaba el cumpleaños a su prima.

El mensaje, de color rosa, dice: "Felices 18 prima', acompañado de unos corazones del mismo color en el interior del arco medieval, una de las cinco puertas de la antigua muralla de Burgos que todavía se conservan y una de las más singulares por su arquitectura, en la que destaca la mano de los alarifes moriscos que le da un bello estilo mudéjar. La vandalización no queda en la felicitación, al lado aparecen las cifras 404 y lo parece la 'firma' del autor o autora de la pintada.

La gamberrada ha provocado la indignación de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que compartía la imagen de la fechoría sobre el patrimonio histórico con un contundente mensaje: "De verdad que no se puede ser tan imbécil". A su vez, pedía colaboración ciudadana por si alguien había visto algo lo denunciara a la Policía Local.