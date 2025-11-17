El sueño de Freetime: Crear el primer aula de Educación Creadora para niños en Burgos
La asociación lanza un crowdfunding para financiar un espacio de expresión libre donde niños y niñas se expresen de forma creativa con total libertad y sin la mirada evaluadora de un adulto. La campaña estará activa hasta el 28 de diciembre
Crear un espacio especialmente diseñado donde los niños y niñas de Educación Infantil y Primaria puedan pintar y crear desde su expresión más auténtica y libre de la mirada evaluadora del adulto. Ese es el objetivo que se ha propuesto la asociación educativa sin ánimo de lucro Freetime.
Para lograr dar forma este espacio «único y pensado para dar rienda suelta a la creatividad de los más pequeños de la casa», la entidad lanzaba, el pasado 15 de noviembre, una campaña de crowdfunding en la plataforma Goteo. Con la recaudación, sus promotoras quieren adaptar y equipar un Aula de Educación Creadora en sus instalaciones de Burgos.
¿Qué es la Educación Creadora?
«Propone un enfoque radicalmente diferente al arte convencional: los trabajos no se exponen, no se llevan a casa ni se fotografían. No hay modelos a seguir, técnicas que aprender ni correcciones que hacer. El acompañante no interpreta, no pregunta, ni evalúa. Su único rol es facilitar que cada niño o niña pinte en las mejores condiciones posibles», apuntan desde la entidad burgalesa.
Imaginación al poder
«Cada día vemos niños y niñas que se bloquean antes de empezar: ‘Es que no sé dibujar’, ‘Me va a salir mal’, ‘¿Está bien así?’», explican desde Freetime. «Si un niño o niña crece creando en libertad, sin miedo al error y sin buscar aprobación constante, crecerá también viviendo con esa misma libertad interior», aseguran.
Crear sin miedo ni evaluación
Y es que el objetivo de la Educación Creadora no es enseñar a pintar. «Permite que emerja lo que ya está dentro y ese proceso de crear sin miedo y sin compararse, transforma no solo la forma de pintar, sino la forma de ser».
La campaña de mecenazgo
«Los fondos se destinarán a reformar y acondicionar el espacio, mejorando el aislamiento y cambiando el sistema de calefacción, así como comprar pintura, iluminación, paletas especiales, pinceles de calidad, material fungible y mobiliario regulable», apuntan. Si se alcanzara el objetivo óptimo de 23.800 euros, «podríamos incluir mejoras en ventilación, insonorización y formación adicional para acompañantes». Si se alcanza el objetivo, las obras comenzarán en junio de 2026 y el aula se inaugurará en septiembre del mismo año.