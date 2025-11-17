El sueño de Freetime: Crear el primer aula de Educación Creadora para niños en Burgos

Crear un espacio especialmente diseñado donde los niños y niñas de Educación Infantil y Primaria puedan pintar y crear desde su expresión más auténtica y libre de la mirada evaluadora del adulto. Ese es el objetivo que se ha propuesto la asociación educativa sin ánimo de lucro Freetime.

Para lograr dar forma este espacio «único y pensado para dar rienda suelta a la creatividad de los más pequeños de la casa», la entidad lanzaba, el pasado 15 de noviembre, una campaña de crowdfunding en la plataforma Goteo. Con la recaudación, sus promotoras quieren adaptar y equipar un Aula de Educación Creadora en sus instalaciones de Burgos.

Un niño dibuja en un folio.ECB ¿Qué es la Educación Creadora? Y es que en una búsqueda continua de métodos pedagógicos que promuevan un desarrollo integral y enriquecedor para los niños, la educación creativa emerge como un elemento esencial. Pero, ¿qué es la educación creadora? Se caracteriza por ofrecer a los niños un ambiente de libertad y autonomía donde pueden sumergirse en la pintura sin restricciones predefinidas. Entre colores y materiales, cada pequeño explorador descubre su propio lenguaje artístico.



«Propone un enfoque radicalmente diferente al arte convencional: los trabajos no se exponen, no se llevan a casa ni se fotografían. No hay modelos a seguir, técnicas que aprender ni correcciones que hacer. El acompañante no interpreta, no pregunta, ni evalúa. Su único rol es facilitar que cada niño o niña pinte en las mejores condiciones posibles», apuntan desde la entidad burgalesa.

Una niña muestra uno de sus dibujos.ECB Imaginación al poder A través de esta propuesta, la imaginación vuela libre, y los más pequeños de la casa pueden explorar sin límites marcados, pintando lo que sueñan e idean con total libertad. Pero esta filosofía educativa no se queda solo en la creatividad, también permite descubrir quiénes son realmente estos niños porque les ofrece la confianza para ser auténticos, expresarse sin miedo y confiar en sí mismos y en lo que hacen.



«Cada día vemos niños y niñas que se bloquean antes de empezar: ‘Es que no sé dibujar’, ‘Me va a salir mal’, ‘¿Está bien así?’», explican desde Freetime. «Si un niño o niña crece creando en libertad, sin miedo al error y sin buscar aprobación constante, crecerá también viviendo con esa misma libertad interior», aseguran.



Material que los pequeños usan para crear. ECB Crear sin miedo ni evaluación Esta pedagogía, con décadas de investigación, «demuestra que cuando se eliminan el juicio, la enseñanza y la evaluación, todos los niños y niñas del mundo pintan siguiendo patrones similares», afirman. La capacidad creativa «no es un talento exclusivo, sino una necesidad humana fundamental».



Y es que el objetivo de la Educación Creadora no es enseñar a pintar. «Permite que emerja lo que ya está dentro y ese proceso de crear sin miedo y sin compararse, transforma no solo la forma de pintar, sino la forma de ser».



Un niño despliega su creatividad en un folio.ECB La campaña de mecenazgo La campaña de mecenazgo arrancaba el pasado 15 de noviembre y la primera ronda se cerrará el 25 de diciembre. Después habrá una segunda ronda de tres días, del 26 al 28 de diciembre. El objetivo es alcanzar 18.830 euros para crear el espacio y dotarlo.



«Los fondos se destinarán a reformar y acondicionar el espacio, mejorando el aislamiento y cambiando el sistema de calefacción, así como comprar pintura, iluminación, paletas especiales, pinceles de calidad, material fungible y mobiliario regulable», apuntan. Si se alcanzara el objetivo óptimo de 23.800 euros, «podríamos incluir mejoras en ventilación, insonorización y formación adicional para acompañantes». Si se alcanza el objetivo, las obras comenzarán en junio de 2026 y el aula se inaugurará en septiembre del mismo año.

