Desalojadas diez personas en Burgos por una fuga de amoniaco

Una decena de personas han sido desalojadas a primera hora de mañana como consecuencia de de una fuga de amoniaco en una empresa de Burgos.

El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 7.50 horas en la se alertaba de una fuga de amoniaco en la empresa FríoBurgos, ubicada en la calle Alcalde Martín Cobos, en el polígono Burgos-Este.

En el aviso se informa de que al menos hay una mujer de 34 años que estaría afectada por el escape de amoniaco. El alertante informa también que como medida preventiva se ha procedido a evacuar a una decena de trabajadores de la empresa.

El centro de operaciones del 1-1-2 avisa al Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente, así como a la Policía Nacional, la Policía Local, Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

En el lugar del incidente, el personal sanitario atendió a la mujer de 34 años afectada por la fuga de amoniaco, aunque rechaza ser trasladada al hospital.