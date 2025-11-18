Sorprendido en Burgos con 11 gramos de cocaína

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional de Burgos han detenido a un varón joven, a quien se investiga por un delito contra la salud pública. Sobre las 18:00 horas del pasado día 10 de noviembre, los policías actuantes observaron caminando por una céntrica calle de la capital a esta persona, ya conocida previamente por su relación con la tenencia de sustancias prohibidas. Al observar a la dotación uniformada, el joven hizo un giro repentino, alejándose del vehículo policial, por lo que fue interceptado.

En el registro de sus pertenencias se le localizó un envoltorio de plástico cerrado, que contenía lo que resultaron ser 11,17 gramos de cocaína. Además, portaba 420 euros en efectivo en billetes de distinto valor facial, así como dos teléfonos móviles, todo ello del mismo modo intervenido.

El detenido, con antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

Esta intervención policial es fruto del trabajo diario y constante que las dotaciones uniformadas llevan a cabo con el objetivo de prevenir y perseguir el consumo y/o tráfico de drogas en vías, lugares o establecimientos públicos.